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السبت 6 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:38

آخر تطورات الاحتجاجات الشعبية في المنطقة الخضراء في العراق

آخر تطورات الاحتجاجات الشعبية في المنطقة الخضراء في العراق
وافادت مصادر محلية إلى استمرار الاعتصامات إلى الآن قرب وزارة التخطيط وهي إحدى البوابات نحو المنطقة الخضراء اضافة للاعتصام الآخر عند الجسر المعلق.

واضافت المصادر الى أن تكثيف التواجد وتوسيع رقعة الاعتصامات قد يحمل رسالة واضحة فحواها أن الاعتصامات ستبقى الى حين تحقيق المطالب المتمثلة بإعادة عملية العد والفرز اليدوي لكل مراكز الاقتراع في البلاد بعد أحاديث القوى المعترضة على نتائج الانتخابات عن حدوث أعمال تزوير شابت العملية والانتخابية وحدوث عمليات تلاعب في النتائج.

ونوهت المصادر الى ان هناك دعوات من التيارات لالتزام السلمية في الاعتصامات وسيقام مجلس تأبيني للضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات.

وبحسب المصدر فإن مكان الاعتصام قرب المنطقة الخضراء يشهد ارتفاعا لاعداد المحتجين كما أضاف المحتجون مطلبا أخر يتعلق بتقديم المتورطين بحادث اطلاق الرصاص الى القضاء.

يذكر أنه في وقت سابق قامت القوات الأمنية بإحراق خيم المعتصمين أمام منطقة الخضراء التي اقيمت منذ دخول البلاد في أزمة الإنتخابات قبل 3 اسابيع.

وقال عضو حركة حقوق العراقية صباح العرداوي:"قام المعتصمون للأسبوع الثالث على التوالي بإعصامهم ومظاهرات سلمية وقاموا بهتافات لكن للاسف الشديد رأينا بأن حكومة الكاظمي بدأت بالتعرض للمتظاهرين والمعتصمين بإطلاق نار عشوائياً وكذلك بإطلاق الدخانيات مما ادى الى استشهاد اثنين من المتعصمين وجرح اكثر من 120 شخص".

فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح تحقيق لاحداث، عبرت القوى السياسية الرافضة لنتائج الإنتخابات عن غضبها من استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وادان رئيس تحالف الفتح هادي العامري حالة القمع البشعة التي تتعامل بها حكومة مع المتظاهرين السلميين حسب البيان وطالب القضاء بمحاسبة من اصدر اوامر باطلاق الرصاص الحي كما دعا أمين العام لعائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الى معاقبة مطلقي السلاح الحي والآمرين كذلك طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المتظاهرين الى عدم التصعيد واتباع سياقات قانونية.

السيد مقتدى الصدر من جانبه وفي تغريدة قال لا ينبغي ان تتحول المظاهرات السلمية الى مظاهرات عنف واستضغار للدولة.

ويقول محللون سياسيون أن الكلام الذي كان يتم تداوله خلال الاونة الاخيرة حول القيام بعمليات تزوير في الانتخابات العراقية بات مؤكدا وتتم متابعة هذا الموضوع قانونيا في الوقت الراهن . في غضون ذلك يتم تسريب بعض الأنباء في وسائل الإعلام تفيد بان بعض الدول قامت بمحاولات للتاثير على نتائج الانتخابات العراقية قبلها واثناء اجرائها وحتى بعدها وذلك حسبما أفاد موقع Cridell الالكتروني .

فبعد حوالي شهر من الانتخابات البرلمانية العراقية ، ورغم الضبابية التي تسود البلاد في هذا الخصوص ، تشير بعض التقارير إلى أن البيت الأبيض كان قد طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بان يحاول بلورة تحالف من الجماعات السنية.

ففضلا عن استقرار خوادم الانتخابات العراقية في الإمارات ، حدوث العديد من العيوب الفنية في عدادات الاقتراع وانقطاع بعض هذه الأنظمة عن استقبال المعلومات عبر الأقمار الصناعية ، ناهيك عن عدم توافق بطاقات الاقتراع الحاسوبية مع الفرز اليدوي لبطاقات الاقتراع و .. هي بعض الأدلة التي تدل على تزوير هذه الانتخابات.

وفي حين تجري حاليا عملية البت في صحة الانتخابات ومتابعة الشكاوى المقدمة ، كشف مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه انه وقبل الانتخابات الأخيرة في العراق ، طلب نائب الرئيس الأمريكي من أردوغان بان يوجه دعوة إلى قياديين مهمين من التيار السني العراقي ، وهما "الحلبوسي" و "الخنجر" ، واقناعمها يتوحيد صفوفهما وتحشيد قدراتهما لمواجهة التيار الشيعي. واستجابة لهذا الطلب ، جعل أردوغان قبول هذا الطلب منوطا باستثمارات بقيمة 15 مليار دولار من قبل الإمارات في تركيا بناء على طلب من امريكا، ومن ثم قام بتوجيه الدعوة الى قادة التيار السني عبر إرسال طائرات خاصة لتقلهما الى تركيا .

ورغم أن عمق الخلافات بين الزعيمين السنيين كان كبيرا لدرجة أن جهود أردوغان باءت بالفشل ، الا إن التأمل في هذه المسالة يكشف عن عمق الجهود الأمريكية للتأثير على العراق.

في ضوء هذه الأنباء والتقارير ، يبدو أن المحللين والمطلعين على شؤون العراق لديهم الحق في التشكيك في وعد امريكا بالانسحاب من العراق بحلول نهاية هذا العام.

وتشير المعلومات ، التي تم نشرها حصريا على موقع "Cridel" الإلكتروني ، إلى أن كبار مسؤولي البيت الأبيض خططوا لسفر هاتين الشخصيتين إلى تركيا. وكان المسؤولون الأمريكيون ياملون بان يتمكن أردوغان من إقناع الحلبوسي والخنجر بتشكيل تحالف سني ضد الأحزاب الشيعية.

ويؤكد الموقع أيضا طلب أردوغان من البيت الأبيض استثمار 15 مليار دولار في تركيا.

وتقول المصادر إنه بعد موافقة البيت الأبيض على طلب أردوغان ، أرسل طائرات خاصة إلى العراق لنقل الحلبوسي والخنجر مباشرة إلى تركيا. لكن أردوغان فشل في توحيد القادة السنة تنفيذا لأوامر واشنطن.
رقم : 962362
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