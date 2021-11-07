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الأحد 7 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:06

شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة

شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة
وقال شمخاني في تغريدة نشرها: “إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي فتنة جديدة يجب إرجاعها إلى مراكز الفكر الأجنبية، والتي لم تجلب سوى انعدام الأمن والخلاف وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم من خلال إنشاء ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال هذا البلد لسنوات".

وأعلنت الخلية الأمنية في العراق، اليوم الأحد، عن فشل محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأضاف البيان للخلية "أن دولة الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الاعتداء الارهابي الذي استهدف رئيس الوزراء تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق، ويستوجب وحدة الموقف في مجابهة الاشرار.

وظهر الكاظمي في مقطع فيديو أكد فيه أنه بصحة جيدة، مشدداً على إن "الصواريخ والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا"، وقال الكاظمي "نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل أفضل للعراقيين"، داعياً الجميع إلى الحوار الهادف والبناء من أجل العراق ومستقبله.

وحث الكاظمي القوى السياسية العراقية بالعمل على تهدئة الوضع وضبط النفس من أجل مصلحة العراق، مشدداً على أن "صواريخ الغدر لن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة".





 
رقم : 962418
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