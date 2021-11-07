الخارجية الإيرانية: نحن سعداء لسلامة الكاظمي

وقال خطيب زاده "ندين عملية استهداف رئيس الوزراء العراقي ونؤكد على موقف إيران الثابت في دعم الأمن والاستقرار والهدوء في العراق"، مضيفاً "نطالب الجميع بأخذ المؤامرات التي تهدد أمن وازدهار العراق بنظر الاعتبار".



وأشار المسؤول الإيراني إن "استهداف الكاظمي فتنة تخدم فقط مصالح من ضرب أمن العراق خلال 18 عاماً، ونحن سعداء لسلامة السيد الكاظمي".



كشف مصدر أمني أن محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد ”تمت بثلاث طائرات مسيرة، أسقطت منها قوات حماية رئيس الوزراء الأمنية اثنتين“، فيما انفجرت الثالثة و“ألحقت أضرارا بمنزله“.



وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال مصدر أمني آخر إن ”الطائرات الثلاث انطلقت من جهة نهر دجلة قرب جسر الجمهورية المقابل للمنطقة الخضراء المحصنة حيث يقع منزل الكاظمي، فيما تشهد الجهة المقابلة لهذه المنطقة اعتصامات لمعترضين على نتائج الانتخابات النيابية“.



وكانت السلطات العراقية أعلنت عن نجاة الكاظمي من محاولة اغتيال بواسطة طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء ببغداد فجر الأحد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلّف أضرارا مادية بالمنزل.