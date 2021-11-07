ردود فعل عراقية وخارجية علی محاولة اغتيال الكاظمي

وجاء في بيان عن خلية الإعلام الأمني أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".



وقد نشر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تدوينة طمأن فيها انه "بخير"، وذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية أن مقر إقامة رئيس الوزراء تعرض لهجوم بطائرة مسيرة بالمنطقة الخضراء.



وقال الكاظمي، في تغريدته على {تويتر} "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".



واضاف "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي"، داعياً إلى "التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".



وبعد تلك المحاولة الفاشلة زار الرئيس العراقي برهم صالح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأكد ادانته لمحاولة اغتيال الكاظمي التي تعرض لها فجر اليوم.



وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "صالح أكد إدانته للاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له الكاظمي، مستنكراً هذه الأفعال المفلسة التي تحاول زعزعة أمن العراق واستقراره".



من جهته جدّد الكاظمي "تأكيداته على المضي قدماً في كل ما من شأنه إصلاح الأوضاع على مختلف الصعد، وحماية المسارات الدستورية والقانونية".



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد نجا من محاولة اغتيال بهجوم عبر طائرات مسيرة مفخخة فجر اليوم الأحد على منزله في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.



وقالت وزارة الداخلية العراقية، ان ثلاث طائرات هاجمت منزل الكاظمي واسقاط أثنتين منها بإطلاق النار عليها" مؤكدة، ان "الكاظمي لم يصب بأذى لكن عدد من أفراد حمايته الشخصية تعرضوا للإصابة وهم يتلقون العلاج".



ولفتت الداخلية الى ان "الطائرات المسيرة المهاجمة كانت مختلفة الأحجام" مبينة ان "التحقيقات جارية وعملية الوصول الى الجناة ليست صعبة".



وتوالت ردود أفعال مختلفة داخلية وخارجية على محاولة الاغتيال الفاشلة بطائرة مسيرة مفخخة والتي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قال إنّ هذا العمل الارهابي يعدّ استهدافاً واضحاً للعراق وشعبه، ويرمي الى العودة بالبلاد الى حالة الفوضى والعنف والارهاب.



رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني استنكر محاولة الاغتيال، واعتبره تطورا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.



المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبوعلي العسكري قال إنّ عملية الاغتيال لعبة لا يمكن تصديقها وان ممارسة دور الضحية اصبح من الاساليب البالية.



وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق محمد محيي :"هذه المسرحية، رسمت فصولها في دهاليز المخابرات الاميركية والكاظمي أحد منفذي هذه المسرحية والتي كانت لها أهداف واضحة".



رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي اعتبر استهداف منزل الكاظمي عمل مرفوض ومدان وتصعيد في الوضع الامني".



زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم قال إن هذا العمل من شأنه تأزيم المواقف وتعريض هيبة الدولة للخطر فيما دان زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي الاعتداء ودعا للحذر من خلط الأوراق.



بعثة الأمم المتحدة يونامي دعت الى عدم السماح للارهاب والعنف والأفعال غير القانونية بتقويض استقرار العراق وانحراف العملية الديمقراطية.



أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال إنّ محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية.



ومن جانبها أدانت المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية السيد ‏مصطفى الكاظمي ويهنأه بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة.



وفي بيان له دعا حزب الله إلى بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ‏ايجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يريد اسقاط العراق من الداخل خدمة لمشاريع ‏الأعداء.‏



وختم بالقول: حفظ الله العراق العظيم وشعبه.‏



المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس قال إن هذا العمل المدان، كان موجهاً إلى قلب الدولة العراقية، واعتبر الهجوم "عملاً إرهابياً واضحاً".



كما دان عملية الاغتيال الفاشلة أمين عام جامعة الدول العربية احمد ابوالغيط والرئيس اللبناني العماد ميشال عون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودول مجلس التعاون.



وفي سياق متصل أدان الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، ودعا الأطراف العراقية إلى التهدئة والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة.



وكتب السيسي عبر "فيسبوك": "تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه".



وأضاف: "كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق".



وأعربت الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاغتيال "الآثمة"، مشددة على أن هذا الهجوم لا يستهدف الكاظمي فحسب بل و"ما تحقق للعراق وشعبه الشقيقة من وحدة وإنجازات على كافة الأصعدة".



وأبدت الوزارة قناعتها بوعي العراقيين لـ"تفويت الفرصة على من أراد بوطنهم وحدتهم السوء"، مشددة على تأييد الكويت لكافة الإجراءات التي يتخذها العراق في سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.



وبدورها أدانت الخارجية الإماراتية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.



وأعربت الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.



وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.



