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الأحد 7 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:20

ايران تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

ايران تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الجميع إلى اليقظة تجاه المؤامرات التي استهدفت أمن العراق وتنميته، معتبرا مثل هذه الحوادث تخدم مصلحة الاطراف التي انتهكت استقرار العراق وأمنه واستقلاله وسلامة أراضيه طيلة الـ 18 عاما الماضية، وسعت لتحقيق أهدافهم الإقليمية المشؤومة من خلال خلق الجماعات الإرهابية والمحرضة على الفتنة.

وأعرب خطيب زاده عن ارتياحه لصحة السيد مصطفى الكاظمي وأعرب عن أمله في أن يساهم الشعب العراقي والحكومة والتيارات السياسية في تنمية وازدهار العراق عبر الوحدة والتضامن.

وبدوره اتصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان هاتفيا بنظيره العراقي فؤاد حسين للطمأنة على صحة رئيس الوزراء العراقي اثر تعرضه لعملية اغتيال صباح اليوم، وابلغه تحيات رئيس جمهورية إيران الإسلامية الى السيد مصطفى الكاظمي ، معربا عن ارتياحه حيال سلامة رئيس الوزراء العراقي.

ووصف أمير عبد اللهيان، في هذا الاتصال الهاتفي ، مثل هذه الحوادث بأنها تتعارض مع استقرار وأمن دولة العراق الصديقة، والتي يقوم بها أباطرة العراق من أجل تعكير صفو السلام في هذا البلد .

من جانبه ثمن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اهتمام رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير خارجية بلادنا وشرح آخر التطورات المتعلقة بهذا الحادث وشكر الرئيس الايراني نيابة عن السيد الكاظمي .

واكد وزير الخارجية العراقي ان الهجوم لم يسفر عن اصابة أحد والمسؤولون العراقيون يتابعون الأمر .

وتعليقا على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي ، كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، ان محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي فتنة جديدة يجب البحث عن خيوطها في مراكز الفكر الأجنبية.

وفي تغريدة على موقع تويتر تعليقا على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال الادميرال شمخاني: "محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي فتنة جديدة يجب البحث عن خيوطها في مراكز الفكر الأجنبية التي لم تجلب للشعب العراقي المظلوم سوى انعدام الامن وخلق الفتن وعدم الاستقرار عبر ايجاد ودعم الجماعات الارهابية في هذا البلد من اعوام خلت .

وبحسب وسائل الاعلام الاجنبية فقد تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، الى محاولة اغتيال تمت بطائرة مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء ببغداد. وبحسب المصادر، فإن رئيس الوزراء العراقي لم يصب بأذى في هذه العملية .
رقم : 962502
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