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الاثنين 8 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:42

'استئناف' السعودية تنظر اليوم في أحكام ضد فلسطينيين وأردنيين

وقال خضر مشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية: إن "محكمة استئناف الرياض ستبدأ الإثنين في النظر بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بشأن الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين".

وأضاف: "ستتوزع جلسات المحاكمة على ثلاثة أسابيع لتشمل جميع الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم 60".

ودعا مشايخ "السلطات الأردنية إلى إجراء اتصالات على كافة المستويات؛ لضمان الإفراج عن الموقوفين وعودتهم إلى ذويهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم في السعودية".

وحتى الساعة 14: 00 ت.غ، لم تصدر السلطات الأردنية أو السعودية أية إفادات رسمية بشأن محاكمة هؤلاء الموقوفين.

‎ وكانت المحكمة الجزائية السعودية، قد قضت في الثامن من أغسطس/آب الماضي بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا.‎

وتراوحت الأحكام ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
مصدر : وكالات
رقم : 962562
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