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الاثنين 8 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:44
حميدتي: قرارات البرهان تصحيح لمسار الثورة
ونقلت رويترز عن حميدتي كلمة مسجلة أضاف خلالها: "نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد".
وفي وقت سابق، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه لن يشارك في أي حكومة تتشكل بعد الفترة الانتقالية.
مصدر :
رويترز
رقم :
962563
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