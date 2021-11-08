حميميم: المسلحون شنوا 4 هجمات شمال غرب سوريا

وجاء في بيان نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية: "سجلت خلال اليوم الماضي 4 هجمات من مواقع جماعة جبهة النصرة في منطقة وقف التصعيد في إدلب".



وأضاف: "سجل هجومان في محافظة حلب، وهجومان في محافظة إدلب".