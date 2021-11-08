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الاثنين 8 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:49
حميميم: المسلحون شنوا 4 هجمات شمال غرب سوريا
وجاء في بيان نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية: "سجلت خلال اليوم الماضي 4 هجمات من مواقع جماعة جبهة النصرة في منطقة وقف التصعيد في إدلب".
وأضاف: "سجل هجومان في محافظة حلب، وهجومان في محافظة إدلب".
مصدر :
وكالات
رقم :
962567
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