ايران تستأنف تصدير النفط والغاز لأفغانستان

وأوضح " سليمان أمير خيل" في تصريح لـ "فارس" مساء الاحد، أن صادرات النفط والغاز من ايران تشهد تعليقا لأسباب، حيث إن وبعد التباحث مع المسؤولين الايرانيين قد أعلنوا أنها ستستأنف الاسبوع المقبل.



يأتي ذلك في الوقت الذي كانت غرفة التجارة والاستثمار الافغانية قد أعلنت في وقت سابق أن صادرات أفغانستان عبر ميناء تشابهار الايراني المطل على بحر عمان معلقة منذ 3 شهور حتى الان، معللة أن الاسباب تعود الى تحديات فنية بميناء " نوا شيوا" الهندي تحول دون امكانية تصدير التجار بضائعهم عبر ميناء تشابهار الذي تعتمد عليه افغانستان في استيراد وتصدير السلع مع الهند.