الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 تشرين الثاني 2021 ساعة 11:53

الامم المتحدة تحذر من زيادة المجاعات في العالم

الامم المتحدة تحذر من زيادة المجاعات في العالم
وفي بيان صحفي، أشار البرنامج إلى أن هذا الرقم ارتفع من 42 مليونا في وقت سابق من العام، و من 27 مليونا في عام 2019.

وبحسب بيان الأمم المتحدة، فإن الزيادة تستند إلى أولئك الذين يعيشون على نحو بائس ضمن تصنيف الجوع الرسمي من التصنيف الدولي الرابع وما فوق، في أفغانستان، إلى جانب الزيادات الأخرى في إثيوبيا وهايتي والصومال وأنغولا وكينيا وبوروندي.

من جانبه، قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "لدينا صراعات وتغير مناخي و فيروس كورونا، يسببون ارتفاع أعداد الجياع بشدة، وتظهر أحدث البيانات أن هناك الآن أكثر من 45 مليون شخص يسيرون نحو حافة المجاعة".

وأضاف أن "تكاليف الوقود ترتفع، وأسعار المواد الغذائية ترتفع، والأسمدة أغلى، وكل هذا يغذي أزمات جديدة مثل الأزمة التي تتكشف الآن في أفغانستان ، فضلا عن حالات الطوارئ طويلة الأمد مثل اليمن وسوريا".

هذا وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه مع الشركاء الإنسانيين في مناطق الجوع الساخنة في جميع أنحاء العالم، يبذلون قصارى جهدهم لزيادة المساعدات للملايين الذين يواجهون خطر المجاعة، ومع ذلك، فإن الموارد المتاحة غير قادرة على مواكبة الطلب، في وقت تتعرض فيه مصادر التمويل التقليدية لضغوط هائلة.

وقدر برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة تجنب المجاعة على مستوى العالم تبلغ الآن 7 مليارات دولار، مقارنة بنحو 6.6 مليار في وقت سابق من العام.

وتابع مدير برنامج الأغذية العالمي: "مع ارتفاع تكلفة المساعدة الإنسانية بشكل كبير، نحتاج إلى مزيد من الأموال للوصول إلى العائلات في جميع أنحاء العالم التي استنفدت بالفعل قدرتها على التعامل مع الجوع الشديد".

ولفت البرنامج إلى أن الأسر التي تواجه انعدام الأمن الغذائي الحاد، مجبرة على اتخاذ "خيارات مدمرة للتعامل مع الجوع المتزايد".

هذا وأظهر تحليل الضعف عبر 43 دولة شملها الاستطلاع، أن العائلات مجبرة على تناول كميات أقل من الطعام، أو تخطي وجبات الطعام تماما، إذ أنه في بعض الأحيان يتم إطعام الأطفال، بينما يضحي الآباء بوجبات الطعام، ويضطرون إلى الشعور بالجوع، وفي مدغشقر، حيث أصبحت جيوب المجاعة حقيقة واقعة، يجبر البعض على أكل الجراد أو الأوراق البرية أو الصبار للبقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 962597
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
معركة مأرب في طريقها للحسم
معركة مأرب في طريقها للحسم
8 تشرين الثاني 2021
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
8 تشرين الثاني 2021
كيف يحدّ الصهاينة من التغطية الإخبارية للتطورات في فلسطين؟
كيف يحدّ الصهاينة من التغطية الإخبارية للتطورات في فلسطين؟
8 تشرين الثاني 2021
لبنان.. ساحة جديدة لفشل بن سلمان السياسي
لبنان.. ساحة جديدة لفشل بن سلمان السياسي
8 تشرين الثاني 2021
شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة
شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة
7 تشرين الثاني 2021
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
6 تشرين الثاني 2021
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
6 تشرين الثاني 2021
لا تنخدعوا.. فحصان طراودة امريكا يتجه لهذا المكان!
لا تنخدعوا.. فحصان طراودة امريكا يتجه لهذا المكان!
6 تشرين الثاني 2021
تخت روانجي: اقتراح إيران لنزع السلاح النووي معيار لتقييم مواقف أعضاء الأمم المتحدة
تخت روانجي: اقتراح إيران لنزع السلاح النووي معيار لتقييم مواقف أعضاء الأمم المتحدة
6 تشرين الثاني 2021
سقوط شهداء في الإحتجاجات السلمية ببغداد.. من الذي دحرج كرة الثلج؟
سقوط شهداء في الإحتجاجات السلمية ببغداد.. من الذي دحرج كرة الثلج؟
6 تشرين الثاني 2021
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
5 تشرين الثاني 2021
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
5 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها