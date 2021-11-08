الولايات المتحدة ليست عضوا في الاتفاق النووي ولا يمكنها التعليق عليه

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي الیوم الاثنین بشأن إمكانية مشارکة الولايات المتحدة في المفاوضات النووية،إن الولايات المتحدة لا يمكنها حضور الاجتماع لأنها ليست عضوًا في الاتفاق النووي.



وأعرب عن ارتياحه لتكرار امریکا رغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي قائلا، ربما ان الامر یعود الی ارداتها لرفع العقوبات التي فرضتها على إيران بشكل غير قانوني ، لكن المهم هو التحرك علی ارض الواقع.



واكد أن اجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة تتعارض مع تصریحاتها واضاف : أمام الولايات المتحدة طريق واضح للعودة إلى الاتفاق النووي ويجب أن تكف عن السياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة في فرض الحظر على إيران.



ودعا المتحدث باسم الخارجية، الولايات المتحدة الى الغاء كل اشكال الحظر واعطاء ضمانات بان لا احد في واشنطن سيقوم مرة اخرى بالاستهزاء بالعالم.