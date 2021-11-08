الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:00

الصحة الايرانية: أكثر من 8 آلاف إصابة و140 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 8 آلاف إصابة و140 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 8 آلاف و341 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و996 ألفا و155 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1164 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3669 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و615 ألفا و460 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 140 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 127.439 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 55 مليونا و319 ألفا و795 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 39 مليونا و465 ألفا و958 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 198 ألفا و634 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 94 مليونا و984 ألفا و387 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 36 مليونا و391 ألفا و778 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 33 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 95 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 220 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 100 مدينة.
رقم : 962625
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
معركة مأرب في طريقها للحسم
معركة مأرب في طريقها للحسم
8 تشرين الثاني 2021
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
8 تشرين الثاني 2021
كيف يحدّ الصهاينة من التغطية الإخبارية للتطورات في فلسطين؟
كيف يحدّ الصهاينة من التغطية الإخبارية للتطورات في فلسطين؟
8 تشرين الثاني 2021
لبنان.. ساحة جديدة لفشل بن سلمان السياسي
لبنان.. ساحة جديدة لفشل بن سلمان السياسي
8 تشرين الثاني 2021
شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة
شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة
7 تشرين الثاني 2021
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
6 تشرين الثاني 2021
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
6 تشرين الثاني 2021
لا تنخدعوا.. فحصان طراودة امريكا يتجه لهذا المكان!
لا تنخدعوا.. فحصان طراودة امريكا يتجه لهذا المكان!
6 تشرين الثاني 2021
تخت روانجي: اقتراح إيران لنزع السلاح النووي معيار لتقييم مواقف أعضاء الأمم المتحدة
تخت روانجي: اقتراح إيران لنزع السلاح النووي معيار لتقييم مواقف أعضاء الأمم المتحدة
6 تشرين الثاني 2021
سقوط شهداء في الإحتجاجات السلمية ببغداد.. من الذي دحرج كرة الثلج؟
سقوط شهداء في الإحتجاجات السلمية ببغداد.. من الذي دحرج كرة الثلج؟
6 تشرين الثاني 2021
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
5 تشرين الثاني 2021
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
5 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها