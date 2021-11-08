الصحة الايرانية: أكثر من 8 آلاف إصابة و140 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 8 آلاف و341 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و996 ألفا و155 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1164 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 3669 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و615 ألفا و460 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 140 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 127.439 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 55 مليونا و319 ألفا و795 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 39 مليونا و465 ألفا و958 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 198 ألفا و634 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 94 مليونا و984 ألفا و387 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 36 مليونا و391 ألفا و778 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.



واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 33 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 95 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 220 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 100 مدينة.