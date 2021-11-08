مناورات ‘‘ذو الفقار 1400‘‘ الايرانية..ورسائل ميدانية للأعداء

وافادت مصادر بأن الغواصات التابعة للقوة البحرية، من فئتي "طارق" و"غدير" ،استخدمت انواع الطوربيدات لمواجهة التهديدات السطحية وتحت السطحية،وذلك في اطار المراحل الرئيسة للمناورات التي يجريها الجيش الايراني "ذو الفقار 1400" في سواحل مكران جنوب شرق البلاد،



أعلن ذلك الأدميرال محمود موسوي المتحدث بأسم المناورات وقال: خلال هذا التمرين، أصابت غواصة طارق هدفها العائم بإطلاق طوربيد، وأطلقت غواصة غدير المحلية الصنع طوربيد "والفجر" الايراني الصنع بالكامل، واستطاع تدمير هدفه في البحر.



واشار الى إطلاق لغم DM1 من غواصة طارق في هذه المرحلة من التمرين، مضيفا: في جزء آخر من التمرين، استخدمت الوحدات البحرية للجيش طائرة مسيرة حربية إلكترونية ورادار مضاد للإشعاع "أميد" ونجحت في تعطيل رادارات العدو على الساحل.



واعتبر الأدميرال موسوي استخدام المعدات والأسلحة المحلية في هذه المناورات من نقاط قوته، وأضاف: من خلال الجهاد المتواصل للعلماء والمختصين الشباب في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الدفاع والشركات المعرفية وغيرها من المراكز العلمية والبحثية في البلاد، نعتمد اليوم بشكل كامل على القدرات الداخلية لتلبية الاحتياجات الدفاعية وإظهار الاقتدار الدفاعي في مناورات "ذو الفقار 1400" المشتركة باستخدام معدات وأسلحة محلية وهو دليل واضح على عدم فعالية الحظر التسليحي الذي فرضه العدو في السنوات التي أعقبت الثورة الإسلامية.



وأكد الأدميرال موسوي أن أعداء المنطقة لم يرغبوا أبدا ولم يتمكنوا من إحلال الأمن في المنطقة، مضيفا: اليوم الإرهاب والصهيونية وحماتهم يهددون أمن المنطقة، لذلك نعتقد أن إحلال الأمن الدائم يتطلب يقظة وتعاون جميع دول المنطقة.



وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار 1400" الأدميرال سيد محمود موسوي عن نجاح الطائرة الانتحارية من دون طيار "آرش" التابعة للقوة البرية للجيش في تدمير الأهداف المعادية المفترضة خلال عملية سريعة ودقيقة.



ونفذ الجيش الإيراني المراحل الرئيسية من المناورات المشتركة "ذو الفقار 1400"، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والوحدات الميكانيكية ومنظومات الدفاع الجوي والسفن البحرية والغواصات، بدعم من مقاتلات ومسيّرات القوة الجوية في المنطقة العامة لسواحل مكران.



وأصبحت جمهورية إيران الإسلامية، كجزء من مثلث القوة العسكرية في المنطقة، تصنع تكنولوجيا الطائرات دون طيار الانتحارية منذ سنوات عديدة، ولكن في التدريبات الأخيرة لجيش الجمهورية الإسلامية، أصبح من الواضح أن طهران تقدمت مرة أخرى على منافسيها في هذا المجال المهم والاستراتيجي. والوصول إلى هذا المستوى من التطور محدود للغاية بين بعض الدول التي لديها تكنولوجيا حديثة. وإذا أردنا التحدث عن أصحاب هذه التكنولوجيا من الطائرات دون طيار الخاصة، فسنأتي إلى أسماء مثل أمريكا وألمانيا والصين .



وقال المتحدث بإسم مناورات "ذو الفقار 1400" في اليوم الثاني من المناورات، ان نجاح طائرة "آرش" المسيّرة الانتحارية، في تدمير الأهداف المعادية المفترضة خلال عملية سريعة ودقيقة، يثبت قوة ودقة الطائرات الإيرانية المسيرة في ساحة المعركة.



واضاف الادميرال موسوي ان الوحدات البرية للجيش تمكنت من الاستيلاء على المواقع المعادية المفترضة من خلال إطلاق الصواريخ الذكية النقطوية ونيران المدفعية واستخدام المروحيات المقاتلة والطائرات من دون طيار، المزودة بالصواريخ محلية الصنع.



واوضح ان منظومة الدفاع الجوي الايراني المحلي الصنع "مرصاد" نجحت في تدمير الأهداف المعادية المفترضة بالتنسيق مع شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد، مضيفا: ان وحدات المدفعية والمدرعات وطائرات المروحية والطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية للجيش قامت بالتصدي لهجمات العدو المفترض.



واشار المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار 1400" الى التركيز على الحرب القائمة على الشبكات في هذه المرحلة من المناورات قائلا: ان جميع الأنظمة مجهزة بوسائل الدفاع في الحرب الإلكترونية، وخلال الهجوم البري الذي شنته وحدات الكوماندوز البرية ضد الاهداف المفترضة، تمت تغطية منطقة العمليات بطائرات الاستطلاع والمراقبة والمسيرات محلية الصنع.



