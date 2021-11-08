مدفعية الجيش السوري تستهدف مقرا لفصائل أنقرة في حماة

وأكد مصدر ميداني في حماة أنه تم تحديد عدة مواقع تستخدمها المجموعات المسلحة كمقرّات عسكرية يتم من خلالها استهداف مواقع للجيش السوري والقرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.



وتم التعامل مع هذه الأهداف عبر سلسلة من الرمايات المدفعية المكثّفة ما أسفر عن تدمير 3 مواقع أحدها كان يحوي على صواريخ وذخيرة ما أدى لسلسلة من الانفجارات المتتالية تبعت عملية الاستهداف المدفعي.



كما أكدت مصادر محلّية أن 8 مسلحين قُتلوا وأُصيب 5 آخرون تم نقلهم إلى أحد المشافي الميدانية التابعة للمجموعات المسلحة.



يُشار إلى أن أجزاءً من منطقة سهل الغاب ما تزال تحت سيطرة فصائل أنقرة ومنها “الجبهة الوطنية للتحرير، وفيلق الشام” حيث تعمل هذه المجموعات بشكل شبه يومي على استهداف المدنيين وخاصة في قرى وبلدات جورين والبحصة والبركة.