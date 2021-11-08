المفوضية العراقية تعلن الانتهاء من اجراءات النظر في الطعون

اسلام تايمز (العراق)- اعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، الانتهاء من اجراءات النظر في الطعون وملاحقها وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون بها وعدها وفرزها يدويا.