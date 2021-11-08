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الاثنين 8 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:25
المفوضية العراقية تعلن الانتهاء من اجراءات النظر في الطعون
وبحسب وثيقة صادر عن المفوضية ، ان "الطعون بلغت نحو 1436 طعنا موزعة على 14 محافظة".
مصدر :
وكالات
رقم :
962632
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