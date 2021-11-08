الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:07

اندلاع المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في رام الله

اندلاع المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في رام الله
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة عين منجد في مدينة رام الله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تمركزت بالقرب من قصر رام الله الثقافي، وشرعت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات راكبيها.

وأوضحت المصادر أن مواجهات وصفت بالعنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام وقنابل الصوت والرصاص المطاطي.

وأمطر الشبان آليات الاحتلال بالحجارة، وسط إلقاء الزجاجات الحارقة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال حارة العين ببلدة نعلين غربا، واندلعت على إثرها مواجهات وصفت أيضا بالعنيفة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة في محيط منزل المواطن عبد عايد، واستولت على كاميرا عثر عليها في محيط منزله، إضافة إلى كاميرات أخرى بالمنطقة نفسها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت المنطقة ذاتها الليلة الماضية.

وشهدت الضفة الغربية والقدس خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي تواصل عمليات المقاومة التي استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

ورصد التقرير الشهري الذي تعده الدائرة الإعلامية لحركة حماس في الضفة الغربية (674) عملاً مقاوماً، أدت لإصابة (15) إسرائيليا.

وبلغ عدد عمليات القاء الحجارة (234) عملية، وإلقاء الزجاجات الحارقة (10) عمليات، إضافة إلى (245) مواجهة للاحتلال بأشكال متعددة.

وشهدت الضفة والقدس (43) مظاهرة شعبية، و(102) عملية مقاومة لاعتداءات المستوطنين، و(7) عمليات ارباك ليلي لقوات الاحتلال والمستوطنين.

وتعتبر محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى عدد عمليات مقاومة، حيث بلغت (145، 129، 105) عملا مقاوما، على التوالي.
مصدر : وكالات
رقم : 962649
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
معركة مأرب في طريقها للحسم
معركة مأرب في طريقها للحسم
8 تشرين الثاني 2021
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
8 تشرين الثاني 2021
كيف يحدّ الصهاينة من التغطية الإخبارية للتطورات في فلسطين؟
كيف يحدّ الصهاينة من التغطية الإخبارية للتطورات في فلسطين؟
8 تشرين الثاني 2021
لبنان.. ساحة جديدة لفشل بن سلمان السياسي
لبنان.. ساحة جديدة لفشل بن سلمان السياسي
8 تشرين الثاني 2021
شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة
شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة
7 تشرين الثاني 2021
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
6 تشرين الثاني 2021
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
6 تشرين الثاني 2021
لا تنخدعوا.. فحصان طراودة امريكا يتجه لهذا المكان!
لا تنخدعوا.. فحصان طراودة امريكا يتجه لهذا المكان!
6 تشرين الثاني 2021
تخت روانجي: اقتراح إيران لنزع السلاح النووي معيار لتقييم مواقف أعضاء الأمم المتحدة
تخت روانجي: اقتراح إيران لنزع السلاح النووي معيار لتقييم مواقف أعضاء الأمم المتحدة
6 تشرين الثاني 2021
سقوط شهداء في الإحتجاجات السلمية ببغداد.. من الذي دحرج كرة الثلج؟
سقوط شهداء في الإحتجاجات السلمية ببغداد.. من الذي دحرج كرة الثلج؟
6 تشرين الثاني 2021
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
5 تشرين الثاني 2021
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
5 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها