الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:12

الادميرال موسوي: مناورات "ذوالفقار" تمرين حقيقي لمواجهة التهديدات

الادميرال موسوي: مناورات "ذوالفقار" تمرين حقيقي لمواجهة التهديدات
وفي تصريحه الصحفي اليوم الاثنين قال المتحدث باسم المناورات الادميرال محمود موسوي: ان منظومة مرصاد الصاروخية وبالتنسيق مع الشبكة الشاملة للدفاع الجوي اطلقت صواريخ اسقطت بها اهدافا جوية معادية كما قامت وحدات المدفعية والدروع والمروحيات والمسيرات للقوة البرية للجيش باطلاق نيرانها على القوات المهاجمة للعدو المفترض.

وقال، ان نجاح طائرة "آرش" المسيّرة الانتحارية، في تدمير الأهداف المعادية المفترضة خلال عملية سريعة ودقيقة، يثبت قوة ودقة الطائرات الإيرانية المسيرة في ساحة المعركة.

واضاف الادميرال موسوي ان الوحدات البرية للجيش تمكنت من الاستيلاء على المواقع المعادية المفترضة من خلال إطلاق الصواريخ الذكية النقطوية ونيران المدفعية واستخدام المروحيات المقاتلة والطائرات من دون طيار، المزودة بصواريخ محلية الصنع.

واوضح ان منظومة الدفاع الجوي الايراني محلية الصنع "مرصاد" نجحت في تدمير الأهداف المعادية المفترضة بالتنسيق مع شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد، مضيفا: ان وحدات المدفعية والمدرعات والطائرات المروحية والطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية للجيش قامت بالتصدي لهجمات العدو المفترض.

واشار المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار 1400" الى التركيز على الحرب القائمة على الشبكات في هذه المرحلة من المناورات قائلا: ان جميع الأنظمة مجهزة بوسائل الدفاع في الحرب الإلكترونية، وخلال الهجوم البري الذي شنته وحدات الكوماندوز البرية ضد الاهداف المفترضة، تمت تغطية منطقة العمليات بطائرات الاستطلاع والمراقبة والمسيرات محلية الصنع.

واضاف: أن مراقبة المجال الجوي للبلاد والمنطقة العامة للمناورات في الجزء الجنوبي من المياه الإقليمية بواسطة الدفاع الجوي، وكذلك نيران المنظومات الدفاعية لمواجهة الأهداف المعادية، وكذلك إجراء عمليات الدوريات الجوية من قبل الطيارين الذين يحلقون على ارتفاع عالٍ والطائرات المسيّرة للقوة الجوية للجيش، هي جزء آخر من الخطط التي تنفذ في مناورات "ذو الفقار 1400" المشتركة.

واعتبر جميع السيناريوهات الماخوذة بنظر الاعتبار تاتي على اساس التقييمات الاستخبارية للتهديدات الكامنة ووفق حقائق ساحة المعركة وقال: ان ما يجري تنفيذه في هذه المناورات هو التمرين الحقيقي على مواجهة التهديدات واداء الدور من قبل الوحدات في اطار قوات مهاجمة وقوات مدافعة.

واكد بان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية تعد بوحدتها واخوتها يدا واحدة وسدا منيعا امام اي عدوان على ارض البلاد وقال: ان الاعداء اليوم يعلمون اكثر من غيرهم بان طاقات وقدرات دفاعية كبيرة متوفرة لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية بحيث انهم سيواجهون مشاهد مباغتة في حال ارتكابهم اي خطأ في الحسابات.
رقم : 962652
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
معركة مأرب في طريقها للحسم
معركة مأرب في طريقها للحسم
8 تشرين الثاني 2021
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
8 تشرين الثاني 2021
كيف يحدّ الصهاينة من التغطية الإخبارية للتطورات في فلسطين؟
كيف يحدّ الصهاينة من التغطية الإخبارية للتطورات في فلسطين؟
8 تشرين الثاني 2021
لبنان.. ساحة جديدة لفشل بن سلمان السياسي
لبنان.. ساحة جديدة لفشل بن سلمان السياسي
8 تشرين الثاني 2021
شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة
شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة
7 تشرين الثاني 2021
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
6 تشرين الثاني 2021
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
6 تشرين الثاني 2021
لا تنخدعوا.. فحصان طراودة امريكا يتجه لهذا المكان!
لا تنخدعوا.. فحصان طراودة امريكا يتجه لهذا المكان!
6 تشرين الثاني 2021
تخت روانجي: اقتراح إيران لنزع السلاح النووي معيار لتقييم مواقف أعضاء الأمم المتحدة
تخت روانجي: اقتراح إيران لنزع السلاح النووي معيار لتقييم مواقف أعضاء الأمم المتحدة
6 تشرين الثاني 2021
سقوط شهداء في الإحتجاجات السلمية ببغداد.. من الذي دحرج كرة الثلج؟
سقوط شهداء في الإحتجاجات السلمية ببغداد.. من الذي دحرج كرة الثلج؟
6 تشرين الثاني 2021
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟
5 تشرين الثاني 2021
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
أمريكا تخسر آخر خياراتها في اليمن.. تحرير مأرب آتٍ لا محالة
5 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها