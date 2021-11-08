الجيش السوري يدفع بتعزيزات عسكرية للجبهات بريف حلب

وذكرت المصادر انه تم “وصول تعزيزات عسكرية جديدة، تضم عربات مدرعة ودبابات وأسلحة ثقيلة وذخيرة متنوعة إلى الريف الشمالي لحلب متجهة إلى مطار منغ العسكري”.



وكانت تنسيقيات نقلت منذ أيام عن مسؤول في الفصائل المسلحة التابعة لتركيا، تفاصيل تتعلق بالتهديدات التركية بشن عملية عسكرية على الشمال السوري.



وفي التفاصيل، أكدت التنسيقيات نقلاً عن القيادي في ما يعرف بـ”الجيش الوطني” قوله إن “العملية العسكرية للجيش التركي ومسلحي ما يعرف بالجيش الوطني باتت قريبة، خاصة بعد إبلاغهم من مسؤول عسكري تركي رفيع للاستعداد للعمل”.