مأرب قاب قوسين أو أدنى من التحرير

واوضحت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت بمساندة أبناء قبائل مأرب، تقدمات عسكرية من عدة محاور عسكرية شملت “الفلج، صرواح ،النضود، العلمين، الاخشب، رغوان، مدغل، ومعسكر الخنجر بعد السيطرة عليه خلال الساعات الماضية والتقدم باتجاه معسكر الرويك القريب من طريق صافر ـ العبر.



واضافت المصادر أن هذه القوات اقتحمت نقطة الفلج الغربية بعد أن ألحقت خسائر بشرية ومادية فادحة بصفوف قوات التحالف شرق البلق الأوسط.



واستهدف الطيران المسير التابع للجيش واللجان الشعبية، تجمعات مسلحي التحالف والقاعدة في منطقة الفلج، ما ادى إلى مصرع وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من الآليات العسكرية.



وأكد محافظ مأرب علي محمد طعيمان إستمرار عمليات القوات المسلحة واللجان الشعبية حتى تطهير محافظة مأرب بالكامل من الغزاة والمعتدين.



جاء ذلك خلال تفقده اليوم لأحوال المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة صرواح ومحيط سد مأرب.



واطلع المحافظ طعيمان، على سير العمليات وخارطة الانتشار العملياتي للقوات المسلحة .



وأشاد بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في محاور ومسارات جبهة صرواح والتي تكللت بتحرير مناطق شاسعة والوصول إلى تخوم مدينة مأرب.



كما أشاد بالمواقف الشعبية والاصطفاف الوطني الواسع المساند للجيش واللجان الشعبية، في معركة تحرير المحافظة من الغزاة والمحتلين.



وجدد الدعوة لمن تبقى من المغرر بهم ممن لا يزالون في صف التحالف ، للاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى الصف الوطني وترك الغزاة والمحتلين يواجهون مصيرهم المحتوم على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية المسنودين بأحرار القبائل من مختلف المديريات.



ويرى مراقبون بأن مأرب تعد المحافظة الرئيسية لإنتاج النفط،وبحسب المراقبون فإن القوات اليمنية قد يتجهوا إلى محافظة شبوة في أقرب وقت ، وهي المنطقة النفطية الرئيسية الآخرى في البلاد.



وأكد المراقبون أن قوات صنعاء تحقق انتصارات عسكرية ومكاسب سريعة في مأرب، وقد أوضحوا أنهم يريدون السيطرة على موارد النفط والغاز ومحطة الكهرباء.



ويقول محللون سياسيون أنه منذ أن سيطر الجيش واللجان على منطقتي الرحبة وماهلية غربي مأرب في أيلول الماضي/سبتمبر ، توغلوا في أطراف المدينة واستولوا على منطقة جبل مراد ومناطق أخرى.



وذكر المحللون أن الجيش واللجان الشعبية يطوقون حول المدينة من جهة الغرب ، ولكنهم يستطيعون أن يتجهوا مباشرة إلى منشآت إنتاج النفط التي تبعد حوالي 65 كيلومترا إلى الشرق..حيث تشمل هذه وحدة معالجة مركزية تربط حقول النفط والغاز في المربع 18 ، الذي كان في يوم من الأيام أكثر المناطق إنتاجاً للنفط في اليمن.



فقبل اندلاع الحرب في عام 2014 ، تنتج شركة صافر المملوكة للدولة حوالي 2.4 مليار قدم مكعب / و (24.7 مليار متر مكعب سنوياً) من الغاز الطبيعي ، و 40.000 برميل من النفط الخام يومياً و 28000 برميل يومياً (880.000 طن / سنويا) من الغاز المسال.



وافادت مصادر محلية أن في محافظة مأرب توجد مصفاة يقدر إنتاجها ب10 ألف برميل يومياً ، ومحطة توليد الطاقة وأحد مصانع تعبئة غاز المسال في البلاد.



وتابعت إنه إذا تمكنوا في ذلك ، فسيكون بمثابة ضربة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يقاتل قوات صنعاء منذ أكثر من ستة أعوام..ومن شأنه هذا الأمر سيفتح الطريق أمام قوات صنعاء للسيطرة على محافظة شبوة المجاورة وتزويدهم بالعائدات الإضافية ورأس مال سياسي في أي مفاوضات مستقبلية بشأن مستقبل اليمن.