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الاثنين 8 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:20

رئيس الجمهورية يجري مباحثات هاتفية مع المرجع اية الله صافي كلبايكاني

رئيس الجمهورية يجري مباحثات هاتفية مع المرجع اية الله صافي كلبايكاني
وأعرب رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي في الاتصال الهاتفي مع المرجع آية الله صافي كلبايكاني ، عن تقديره لدعم وتوجيه مراجع التقليد العظام للبلاد والشعب والمسؤولين ، مؤكدا ان : الحكومة ومراجع التقليد العظام ، يريدون الخير للشعب والمسؤولين والبلاد لافتا الى ضرورة الاستفادة من توصياتهم وإرشاداتهم.

وقال رئيس الجمهورية: "إن توجيهات وآراء مراجع التقليد العظام هي منارة للشعب والحكومة ، وهذه التوجيهات تعد دعامة لإجراءات الحكومة على طريق حل مشاكل وهواجس المواطنين في مختلف القطاعات".

بدور شكر آية الله صافي كلبايكاني رئيس الجمهورية على مكالمته الهاتفية وقال: "أدعو كثيرا بالموفقية لحكومتك ، وأسأل الله أن يوفقك لحل مشاكل الناس".
رقم : 962680
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