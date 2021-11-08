الرئيس التونسي يتحدث عن مؤامرة

وقال سعيد إن هؤلاء لا يعيشون إلا بالأزمات والافتراءات، ثم يعطونها غطاء قانونيا.



وفي توصيفه للوضع في صفاقس، قال الرئيس التونسي إن الأمر فيه جانب موضوعي، لكن تراكمت الأسباب لسنوات طويلة أدت إلى هذا الوضع البيئي الذي يعرفه الجميع.



وأضاف: "ليعلم التونسيون أن هذا الأمر فيه جانب مصطنع، من لفظهم التاريخ يبحثون عن القمامة والمزابل لأنهم في مزبلة التاريخ".



وقال: "ليعلم الجميع أن السلطة المحلية والتدبير الحر في إطار دولة موحدة إسمها الدولة التونسية ونظامها الجمهورية التونسية، ويعتقد كثيرون أن تونس صارت مقاطعات يحكمها كل واحد كما يريد وكما يشاء".



وأمر الرئيس التونسي، وزير الداخلية بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة في مدينة صفاقس.