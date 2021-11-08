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الاثنين 8 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:50
"طالبان" باكستان تتفق مع الحكومة على وقف شامل لإطلاق النار
وأكد تشودري أن السلطات في أفغانستان المجاورة سهلت المحادثات.
وقال: "سيستمر تمديد وقف إطلاق النار مع تقدم المفاوضات".
مصدر :
وكالات
رقم :
962689
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