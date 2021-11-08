"طالبان" باكستان تتفق مع الحكومة على وقف شامل لإطلاق النار

اسلام تايمز (افغانستان) - أعلن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري اليوم الاثنين، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق على "وقف شامل لإطلاق النار" مع حركة "طالبان" المحلية.