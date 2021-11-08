الوفاق البحرينية تدين الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي

وجاء في بيان جمعية الوفاق بهذا الخصوص :



ندين الهجوم الذي طال منزل دولة رئيس الوزراء العراقي الاستاذ مصطفى الكاظمي ونؤكد تضامننا مع العراق ومع حكومته وكل مكوناته في وجه أي اعتداء او محاولة لزعزعة الاستقرار في هذا البلد العزيز



نشدد على أن العراق بلد مهم في المنطقة و استقراره وقوته غاية في الأهمية وهو قادر على الحفاظ على ذلك بقياداته السياسية الحكيمة والوطنية وشعبه المعطاء ومؤسساته الدستورية الرصينة وتحت مظلة ورعاية المرجعية الرشيدة



نسأل الله أن ينعم على العراق حكومة وشعباً بالخير والاستقرار والسلام والأمان ليكون عزيزاً و قوياً ومتماسكاً.