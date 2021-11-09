وتصدت الدفاعات الجوية السورية لاعتداءات صاروخية اسرائيلية استَهدفت مواقع في ريف حمص وسَط البلاد.



وقال مصدر إن العدوان الاسرائيلي استهدف نقاطا في المنطقة الوسطى والمنطقة الساحلية في طرطوس على المتوسط.



وكانت وكالة سانا قد أشارت في وقت سابق الى سماعِ دويِ انفجارات في ريف حمص.



وتُظهِر الصور التي التُقطت من لبنان مشاهد لانفجارات خلّفتْها صواريخ الدفاعِ الجوي السوري خلال تصديها للعدوان الاسرائيلي.



واستشهد جندي من عناصر الجيش العربي السوري وجرح ثلاثة آخرون في الثالث عشر من الشهر الماضي من جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.