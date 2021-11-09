القوات اليمنية تسقط طائرة تجسس أمريكية الصنع في مأرب

وقال الناطق بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: تمكنت دفاعاتنا الجوية - بفضل الله - من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.



وأوضح بيان القوات المسلحة أن "عملية إسقاط الطائرة تم بسلاح مناسب وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا إن شاء الله".



وأشار البيان إلى أن هذه الطائرة هي الخامسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام.



وكانت الدفاعات الجوية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية أسقطت، في 27 سبتمبر الفائت، طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل) تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في أجواء مديرية دغل بمحافظة مأرب.



كما أسقطت دفاعاتنا الجوية في 14 أغسطس الماضي طائرة تجسس أمريكية من ذات النوع بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل محافظة مأرب.



يذكر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت يومي 20 و22 يونيو الفائت طائرتين تجسسيتين أمريكيتين من ذات النوع "سكان إيغل" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وطائرة "سكان إيغل" (Scan Eagle) بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.



وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.