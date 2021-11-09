الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:38

بنكيران يدلي بتصريحات جريئة تجاه الجزائر

بنكيران يدلي بتصريحات جريئة تجاه الجزائر
وبدأت بعض القوى وفي مقدمتها فرنسا بصب الزيت على النار باصطفافها الى جانب المغرب ضد الجزائر، ومع أن الخلاف اساسا على التطبيع، والفتنة التي اثارها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب باعلانه ان الصحراء الغربية جزء من المغرب، إلا أن وسائل الاعلام توحي بان التوتر وقع جراء الخلافات الثنائية.

حزب العدالة والتنمية المغربي الذي واجه هزيمة كبرى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، يسعى الى استعادة مجده عبر التقرب من الملك، وتأتي تصريحات أمينه العام رئيس الوزراء المغربي الأسبق عبد الإله بنكيران تجاه الجزائر في هذا الاطار، فقد دعا القيادة الجزائرية إلى العودة إلى طريق الصواب في علاقتهم بالمغرب، وقال بأن تصعيدهم ضد بلاده ليست له أي مبررات.

وقال بنكيران في تصريحات تلفزيونية: "أدعو الإخوة في القيادة الجزائرية إلى الصواب، وأنا أراهم يتكلمون كما لو أنهم يريدون إشعال حرب معنا، والمغرب بالطبع ليس معنيا بالحرب مع أي كان، والمغرب دولة مسالمة لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها".

وأضاف: "أنا أقول لهم إذا ذهبتم في هذا الإتجاه فأنتم مخطئون لأنكم ستتسبون فقط في ضحايا من الجانبين ستبقى رقابهم معلقة في رقابكم إلى يوم القيامة.. وهذا أخص به السعيد شنقريحة وعبد المجيد تبون والمجموعة أن يعودوا إلى الله قليلا، ذلك أن السياسة ليست أن تنتصر اليوم أو غدا، السياسة هي أن تتصرف بطريقة سليمة، وأن تكون متحملا لمسؤولية ما تفعله أمام الله ثم أمام التاريخ، فكل روح ستزهق من الجانبين، حتى لأولئك الموجودين من أبنائنا في المخيمات الذين نعيد لهم دعوة الملك بالعودة إلى ديارهم، ويقولون ما يريدون.. لأنهم ليسوا وحدهم من يقولون هذا الكلام، هناك أشخاص في الداخل لهم مثل منطقهم، لكن عموم الساكنة متشبثون ببلادهم وبوحدتها.. إلى متى سيبقى هؤلاء لاجئون؟".

وحمل بنكيران القيادة الجزائرية مسؤولية استمرار الخلاف بين المغرب والبوليساريو، وقال: "لقد أكد الملك أن المغرب عندما تتفاوض مع الطرف الآخر فإنها لا تتفاوض على أرضها، وإنما تتفاوض لحل مشكل خلقه لنا الإخوة في الجزائر الموجودون في قيادة البلاد، لما تبنوا مجموعة من شبابنا الغاضب من الوضع السياسي وكان لها موقف في قضية الصحراء لم يكن يصل إلى الانفصال، تبنوهم وجعلوا منهم موضوعا للنزاع مع المغرب".

وأعرب بنكيران عن أسفه للخطوات التي اتخذتها القيادة الجزائرية ضد المغرب وآخرها وقف خط أنبوب الغاز الممتد إلى إسبانيا عبر المغرب، وقال: "للأسف هم الآن قطعوا الغاز وغير ذلك من التصرفات التاريخ لن يحكم عليها بطريقة إيجابية والمبررات التي يعطيها القادة الجزائريون لخطواتهم ضد المغرب مبررات غير مقبولة وغير ودية وغير حبية ولا علاقة لها بالرابطة التي تربطنا بالشعب الجزائري"، وفق تعبيره.
مصدر : وكالات
رقم : 962778
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش
اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش
مساع سعودية للمصالحة مع إسرائيل عبر الحرب على لبنان
مساع سعودية للمصالحة مع إسرائيل عبر الحرب على لبنان
9 تشرين الثاني 2021
إعادة القنصلية الأمريكية إلى القدس...الأسباب والتحديات
إعادة القنصلية الأمريكية إلى القدس...الأسباب والتحديات
9 تشرين الثاني 2021
حربٌ اقتصاديّة سعوديّة على لبنان.. الأبعاد والنتائج؟
حربٌ اقتصاديّة سعوديّة على لبنان.. الأبعاد والنتائج؟
9 تشرين الثاني 2021
هل تتمكن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية تغيير معادلات حرب اليمن؟
هل تتمكن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية تغيير معادلات حرب اليمن؟
9 تشرين الثاني 2021
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
8 تشرين الثاني 2021
معركة مأرب في طريقها للحسم
معركة مأرب في طريقها للحسم
8 تشرين الثاني 2021
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
8 تشرين الثاني 2021
كيف يحدّ الصهاينة من التغطية الإخبارية للتطورات في فلسطين؟
كيف يحدّ الصهاينة من التغطية الإخبارية للتطورات في فلسطين؟
8 تشرين الثاني 2021
لبنان.. ساحة جديدة لفشل بن سلمان السياسي
لبنان.. ساحة جديدة لفشل بن سلمان السياسي
8 تشرين الثاني 2021
شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة
شمخاني: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة
7 تشرين الثاني 2021
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
من خلال إفشال القرصنة الأمريكية... الحرس الثوري يستعرض عضلاته
6 تشرين الثاني 2021
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
تحالف العدوان يصر على مواصلة جرائمه وحصاره الجائر على اليمن
6 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها