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الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:06
شهيدان بنيران العدوان السعودي في صعدة
وأكد مصدر محلي يمني، استشهاد مواطنين اثنين نتيجة استهدافهما من قبل العدوان السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.
وأدان المصدر الجريمة البشعة التي ارتكبت بعد يوم من استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في ذات المديرية.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
962794
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