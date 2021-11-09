الأزمة السودانية هل وصلت إلى طريق مسدود؟

وفي هذا الصدد أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض لأي حلول للأزمة السياسية في البلاد قبل الاستجابة لمطالب التي تتلخص في الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء الطوارئ.



وافادت مصادر محلية أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات واسعة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية شملت المئات من بينهم أكثر من 87 معلما، تزامنا مع بدء عصيان مدني وإضراب على مدى يومين احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي، فيما لم تسجل مبادرات حل الأزمة اختراقا يذكر.



ونشر تجمع المهنيين السودانيين صور اعتصامات لعمال وموظفين ومسيرات حاشدة رفضا للانقلاب العسكري الذي يقودة الفريق عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة والتي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال عدد من الوزراء والسياسيين.



وشدد الناطق الرسمي باسم المجلس “الواثق البربر” في تصريحات لبي بي سي على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك مشيرا الي أن هذه الخطوات مهمة قبل الحديث عن أي حلول للأزمة في البلاد.



وأوضح أن رفض قادة الجيش لكل دعوات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين تؤدي إلى فشل المبادرات المطروحة في الساحة، فلا تفاوض حتى تتم تهيئة الأجواء; عبر إلغاء حال الطوارئ.



واضاف البربر إن المجلس يعول على الشارع السوداني في رفض الانقلاب وأنه يدعم كل الوسائل السلمية للتعبير عن رفض الانقلاب والمطالبة بعودة الحكومة المدنية.



يأتي هذا فيما تعثرت جميع المبادرات الست المطروحة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ثلاث أشهر بسبب الخلافات الكبيرة بين الشقين العسكري والمدني.



وفي سياق متصل أوضح الفاتح حسين السكرتير القانوني لتجمع المهنيين السودانيين أن “الزخم الشعبي الحالي الرافض لقرارات قائد الجيش يؤكد أن السودانيين لن يقبلوا بالعودة للحكم العسكري”.



ويری خبراء ومراقبون ان الازمة في السودان وصلت الی طريق مسدود، بحيث يصعب ايجاد صيغة لتسوية التناقضات واستئناف المرحلة الانتقالية.



ويقول صحفيون سودانييون ان الازمة التي يعيشها السودان، هي نتيجة الانقلاب العسكري الذي حصل اخيراً للاطاحة بالحكومة المدنية فيما يطالب الشارع السوداني بأكمله حكومة مدنية.



ويرفض صحفيون ادعاء وجود مفاوضات بين الاطراف العسكرية والمدنية في السودان، مؤكدين ان ابسط ابجديات التفاوض يجب ان تبنی علی اطلاق سراح رئيس الوزراء في حين انه يعيش حتی الان في الاقامة الجبرية وكلما يقال عن المفاوضات هو من طرف واحد.



ويری صحفيون سودانيون ان مطالب رئيس الوزراء والشعب واحدة وهي عودة العسكر الی ثكناتهم وعدم تدخلهم في الحياة السياسية وحل مليشيات الدعم السريع.



ويشير کتاب سياسيون انه اذا تم التوافق ان يعود الجيش بأي صورة من الصور، فسوف لن يحصل اتفاق علی ان يعودوا من هم الان في المجلس السيادي لانهم مرفوضين تماماً وتقدم ضدهم اتهامات جنائية بما فيها فض الاعتصام وارتكاب جرائم في دارفور وغيرها.



ويبين کتاب سياسيون ان ما تم في الاتفاق الذي تم وضعه في المجلس السيادي ليس فيه توافق لان مجموعة التوافق التي كانت في الحرية والتغيير، أصبحت جزءاً من المشهد الذي يدعم الدكتاتورية وهم متوافقين مع العسكر وهذا ما وضعهم شعبياً في خانة اعداء الثورة بحيث لايمكن الاتفاق معهم علی أي هیكلية جديدة.



