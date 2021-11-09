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الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:19

الصحة الإيرانية: 8305 إصابة و112 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 8305 إصابة و112 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 8 آلاف و305 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و4 آلاف و460 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 1203 مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت: أن 3640 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 5 ملايين و629 ألفا و596 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأشار التقرير إلى تسجيل 112 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 127.551 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 55 مليونا و405 آلاف و154 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 40 مليونا و193 ألفا و198 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 268 ألفا و638 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 95 مليونا و866 ألفا و990 جرعة.

وأوضحت بأنه تم لغاية الآن إجراء 36 مليونا و502 ألفا و80 إختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 33 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 95 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 220 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 100 مدينة.
رقم : 962834
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