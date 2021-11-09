عمدة طهران: هوية طهران الثقافية والاجتماعية ينبغي ان تتطابق مع القيم الاسلامية

وقال علي رضا زاکاني، خلال اجتماعه بمساعده في الشؤون الاجتماعية والثقافية اليوم الثلاثاء، إن طهران لديها الطاقات الكافية لكي تحوز على هوية مستقلة ونخبوية في كافة المجالات الثقافية والفنية والادبية والرياضية والعلمية والتقنية وهو مايمكن تحقيقه في أمد قصير بفضل التركيز على الادارة الدقيقة والصحيحة.



واضاف: إن طهران تعاني حاليا من مشاكل عديدة في قطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية والرياضة والشؤون المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والثقافية.



ودعا زاكاني الى توظيف طاقات النخبة في مختلف أحياء العاصمة ومساجدها باتجاه تحقيق وضع مثالي والارتقاء بالطاقات المتاحة بهدف تعزيز النشاطات الاجتماعية والثقافية في العاصمة عبر تأسيس مجموعات وفرق ادبية وثقافية.



ونوه الى ان طهران قادرة على ان تكون نموذجا حضريا وثقافيا واجتماعيا لمدن العالم الاسلامي عبر إدارة شؤونها بدءً من القاعدة والتركيز على توظيف النخبة في احيائها التي تبلغ 353 حياً وتنمية التعاون مع قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية في بلدية العاصمة.