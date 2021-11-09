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الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:29

شمخاني: أميركا تواصل افتعال الازمات في المنطقة

شمخاني: أميركا تواصل افتعال الازمات في المنطقة
وفي تصريح للصحافيين لدى وصوله مطار نيودلهي الدولي اليوم الثلاثاء، أعرب شمخاني عن ارتياحه لاستمرار اجتماعات "مؤتمر الحوار الامني الاقلميي"، "الذي تاسس قبل 3 اعوام بمبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين دول المنطقة في سياق مواجهة التهديدات والعناصر المزعزعة للاستقرار.

وصرح، ان الاجتماع الثالث لمؤتمر حوار الامن الاقليمي (في نيودلهي) سيركز على التطورات السياسية والامنية داخل افغانستان، ونحن سنبذل الجهود في هذا الاجتماع ومن خلال تعاون الدول المشاركة لتحديد العناصر المسببة للازمات داخل المنطقة ولاسيما افغانستان، والبحث عن حلول كفيلة بارساء سلام واستقرار مستديمين وشاملين في هذا البلد.

واكد، ان امريكا اذ طردت بعد عدوانها واحتلالها الذي طال 20 عاما في افغانستان، لكنها ماتزال تواصل المضي في ستراتيجية التصعيد لافتعال الازمات.

كما اعرب الادميرال شمخاني عن ارتياحه لتزايد عدد الدول المشاركة في مؤتمر حوار الامن الاقليمي؛ قائلا : ان عقد هذا المؤتمر يتيح فرصة مواتية لمتابعة الحوار السياسي والامني الثنائي بين دول المنطقة.
رقم : 962856
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