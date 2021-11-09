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الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:34

خطوة إماراتية تكسر الحصار العربي عن سوريا

خطوة إماراتية تكسر الحصار العربي عن سوريا
في هذا الصدد فقد استقبل اليوم الرئيس السوري بشار الأسد الوزير الاماراتي في العاصمة دمشق.. وجرى خلال اللقاء بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصا في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".

وفي هذا اللقاء أكد الرئيس الأسد "العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، ونوَّه الأسد بـ"المواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات"، مشدداً على أن "الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري".

من جهته، شدّد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، على "دعم الإمارات جهودَ الاستقرار في سوريا"، معتبراً أن "ما حدث في سوريا أثّر في كل الدول العربية"، معرباً عن "ثقته بأن سوريا، بقيادة الرئيس الأسد وجهود شعبها، قادرة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب"، ومشيراً إلى أن "الإمارات مستعدة دائماً لمساندة الشعب السوري".

وذكرت مصادر مطّلعة أنَّ الموفد الإماراتي بحث مع الرئيس الأسد في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

يُذكَر أنَّ هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وكانت قد قطعت الإمارات في شباط/ فبراير 2012 علاقتها الدبلوماسية مع دمشق، بعد نحو عام من شن الحرب على سوريا. وفي نهاية العام 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح لدول مجلس التعاون في الخليج الفارسي.

ومنذ بدء الحرب على سوريا،علقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق بينها الإمارات، فيما أبقت أخرى بينها الأردن على اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكلت سلطنة عمان استثناء بين دول مجلس التعاون.

وبعد القطيعة العربية، برزت خلال السنوات القليلة الماضية مؤشرات عدة على انفتاح عربي تجاه دمشق وإن كان بطيئا، بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق في 2018، بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية، ثم تأكيد وزير خارجيتها قبل أشهر أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في المنطقة".

ومنذ استئناف العلاقات الدبلوماسية، جرى اتصالان هاتفيان بين الرئيس السوري بشار الأسد وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأرسلت الإمارات طائرات عدة محملة بمساعدات طبية الى دمشق منذ تفشي وباء كوفيد-19.

وفي بداية الشهر الماضي، بحث وزيرا الاقتصاد السوري والإماراتي خلال لقاء على هامش معرض "إكسبو دبي" العلاقات الاقتصادية وضمنها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والافتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق خلال اللقاء إن 14 في المئة هي حصة الإمارات من تجارة سوريا الخارجية. وحدد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بمليار درهم خلال النصف الأول من العام 2021.
 
رقم : 962860
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