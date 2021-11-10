تونس.. هدوء حذر في عقارب واتحاد الشغل يدعو لإضراب اليوم الأربعاء

وطالب الاتحاد بضرورة فتح تحقيق قضائي جدي بشأن ما وصفه بجريمة القتل العمد لشاب خلال الاحتجاجات ومحاسبة مرتكبيها، معلنا استعداده للتصعيد بشتى الطرق النضالية، على حد وصفه.



وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأنه تم إحراق مركز للحرس الوطني، كما استخدمت قوات الأمن الغاز المدمع -صباح الثلاثاء- لتفريق من تجمعوا أمام مقر السلطة المحلية في البلدة.



وأفادت الوكالات بأن قوات من الجيش التونسي وصلت -الثلاثاء- إلى عقارب لتأمين مؤسسات حكومية، عقب انسحاب الأمن منها إثر مواجهات مع محتجين.



وأشارت إلى أن الاشتباكات تجددت في محيط "مصب القنة" للنفايات في البلدة بعد تحرك الأهالي إلى هناك بهدف غلقه.



من جهتها، أعلنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بصفاقس، فتح تحقيق قضائي حول أسباب وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب في بلدة عقارب.



وقال المتحدث باسم السلطات القضائية في صفاقس مراد التركي إنه "تم وضع جثة المتوفى على ذمة المصالح الطبية المختصة، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الوفاة".