الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:27

المغرب يطلق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب

المغرب يطلق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب
وأوضحت الشركة أن إطلاق هذا الخط "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها أواصر متينة بوطنها الأم". كما يهدف إلى "تمكين السياح ورجال ونساء الأعمال من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل".

ویضم کیان الاحتلال قرابة 700 ألف شخص من أصول مغربية كانوا يضطرون لأخذ رحلات جوية غير مباشرة لزيارة المغرب، قبل الاتفاق.

سيفتح هذا الخط ابتداء من 12 كانون الأول/ديسمبر بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع، وفق ما أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان، مشيرة إلى أن مدة الرحلة تصل إلى خمس ساعات ونصف.

وسبق أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في العام 1993، قبل أن يقطعها المغرب العام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين الاراضي المحتلة والمغرب، وكذا أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المملكة في آب/أغسطس.

وصار المغرب أواخر العام الماضي رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع كيان الاحتلال، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.
مصدر : وكالات
رقم : 962912
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان
اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان
معتقلو الرأي في السجون السعودية، انتهاك حقوقي صارخ و مصير مجهول!
معتقلو الرأي في السجون السعودية، انتهاك حقوقي صارخ و مصير مجهول!
10 تشرين الثاني 2021
محاولة اغتيال الكاظمي.. مؤامرة ضد العراق والمقاومة
محاولة اغتيال الكاظمي.. مؤامرة ضد العراق والمقاومة
10 تشرين الثاني 2021
موسم العودة إلى دمشق.. زيارة متأخرة لتصحيح خطأ دفع ثمنه الشعب السوري
موسم العودة إلى دمشق.. زيارة متأخرة لتصحيح خطأ دفع ثمنه الشعب السوري
10 تشرين الثاني 2021
تخت روانجي: الحظر الاحادي يمنع تحقيق اهداف التنمية المستديمة
تخت روانجي: الحظر الاحادي يمنع تحقيق اهداف التنمية المستديمة
10 تشرين الثاني 2021
اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش
اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش
9 تشرين الثاني 2021
مساع سعودية للمصالحة مع إسرائيل عبر الحرب على لبنان
مساع سعودية للمصالحة مع إسرائيل عبر الحرب على لبنان
9 تشرين الثاني 2021
إعادة القنصلية الأمريكية إلى القدس...الأسباب والتحديات
إعادة القنصلية الأمريكية إلى القدس...الأسباب والتحديات
9 تشرين الثاني 2021
حربٌ اقتصاديّة سعوديّة على لبنان.. الأبعاد والنتائج؟
حربٌ اقتصاديّة سعوديّة على لبنان.. الأبعاد والنتائج؟
9 تشرين الثاني 2021
هل تتمكن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية تغيير معادلات حرب اليمن؟
هل تتمكن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية تغيير معادلات حرب اليمن؟
9 تشرين الثاني 2021
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
8 تشرين الثاني 2021
معركة مأرب في طريقها للحسم
معركة مأرب في طريقها للحسم
8 تشرين الثاني 2021
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
8 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها