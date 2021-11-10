المغرب يطلق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب

وأوضحت الشركة أن إطلاق هذا الخط "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها أواصر متينة بوطنها الأم". كما يهدف إلى "تمكين السياح ورجال ونساء الأعمال من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل".



ویضم کیان الاحتلال قرابة 700 ألف شخص من أصول مغربية كانوا يضطرون لأخذ رحلات جوية غير مباشرة لزيارة المغرب، قبل الاتفاق.



سيفتح هذا الخط ابتداء من 12 كانون الأول/ديسمبر بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع، وفق ما أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان، مشيرة إلى أن مدة الرحلة تصل إلى خمس ساعات ونصف.



وسبق أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في العام 1993، قبل أن يقطعها المغرب العام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي.



جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين الاراضي المحتلة والمغرب، وكذا أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المملكة في آب/أغسطس.



وصار المغرب أواخر العام الماضي رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع كيان الاحتلال، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.