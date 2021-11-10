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الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:33

هذا ما قاله بن سلمان للكاظمي في اتصال هاتفي

هذا ما قاله بن سلمان للكاظمي في اتصال هاتفي
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان، أن الاخير "تلقى الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود".

وبحسب البيان لمكتب الكاظمي، فقد أعرب بن سلمان عن "استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ونقل بن سلمان "تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة"، مؤكداً "حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات"، وفق ما جاء في البيان.

وتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاحد، إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت السلطات الامنية العراقية إسقاط اثنتين منها.
مصدر : وكالات
رقم : 962914
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