العراق.. الإطاحة بالمستشار العسكري لـ ‘‘داعش‘‘ لما يسمى ولاية نينوى

وذكرت الخلية انه "بجهد إستخباري مستند على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادماً من أحدى دول الجوار".



واضافت، انه "تم تدوين اقواله اصولياً واعترف بقيادته للارهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية ابان عمليات التحرير كما تدرج بعدة مناصب ادارية ومالية في عصابات داعش اهمها اميراً لاحدى قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة فضلا عن منصب المسؤول المالي لذات الولاية".



واشارت الخلية الى، ان "الارهابي تم إحالته الى الجهات القانونية لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".