الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 ساعة 11:09

إيران تفرج عن ناقلة النفط الفييتنامية

إيران تفرج عن ناقلة النفط الفييتنامية
أظهرت بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن، اليوم الأربعاء، أن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام والتي قال مسؤولون أميركيون إن إيران احتجزتها الشهر الماضي، غادرت إيران ودخلت خليج عُمان.

وقال مسؤول إيراني في بندر عباس لرويترز، إن الناقلة غادرت إيران في وقت متأخر يوم الثلاثاء “بعد تفريغ شحنتها النفطية”، ولم يذكر أي تفاصيل عن الطاقم.

وكشفت بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن، أن السفينة كانت بالقرب من بندر عباس يوم الثلاثاء، لكن تم تسجيل رسوها في وقت مبكر من اليوم الأربعاء قبالة سواحل عُمان والإمارات في خليج عمان. ولم يتم تسجيل أي وجهة للسفينة.

وفي وقت سابق، قال موقع “تانكر تراكرز” إن الحرس الثوري الإيراني أفرج عن ناقلة النفط سوذيس SOTHYS التي استولى عليها وهي في طريقها إلى خليج عمان.

وأكد الموقع أن مسار الناقلة الحالي هو خليج عمان، وتبحر باتجاه الجنوب على الرغم من أن وجهتها السابقة كانت تختلف عن مسارها الحالي.

وقال الحرس الثوري الإيراني قبل أسبوع إنه أحبط محاولة للولايات المتحدة لاحتجاز ناقلة تحمل شحنة من النفط الإيراني في بحر عُمان. ونفت الولايات المتحدة ذلك قائلة إن القوات الإيرانية احتجزت ناقلة ترفع العلم الفيتنامي في أواخر أكتوبر.

 
رقم : 962935
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان
اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان
معتقلو الرأي في السجون السعودية، انتهاك حقوقي صارخ و مصير مجهول!
معتقلو الرأي في السجون السعودية، انتهاك حقوقي صارخ و مصير مجهول!
10 تشرين الثاني 2021
محاولة اغتيال الكاظمي.. مؤامرة ضد العراق والمقاومة
محاولة اغتيال الكاظمي.. مؤامرة ضد العراق والمقاومة
10 تشرين الثاني 2021
موسم العودة إلى دمشق.. زيارة متأخرة لتصحيح خطأ دفع ثمنه الشعب السوري
موسم العودة إلى دمشق.. زيارة متأخرة لتصحيح خطأ دفع ثمنه الشعب السوري
10 تشرين الثاني 2021
تخت روانجي: الحظر الاحادي يمنع تحقيق اهداف التنمية المستديمة
تخت روانجي: الحظر الاحادي يمنع تحقيق اهداف التنمية المستديمة
10 تشرين الثاني 2021
اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش
اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش
9 تشرين الثاني 2021
مساع سعودية للمصالحة مع إسرائيل عبر الحرب على لبنان
مساع سعودية للمصالحة مع إسرائيل عبر الحرب على لبنان
9 تشرين الثاني 2021
إعادة القنصلية الأمريكية إلى القدس...الأسباب والتحديات
إعادة القنصلية الأمريكية إلى القدس...الأسباب والتحديات
9 تشرين الثاني 2021
حربٌ اقتصاديّة سعوديّة على لبنان.. الأبعاد والنتائج؟
حربٌ اقتصاديّة سعوديّة على لبنان.. الأبعاد والنتائج؟
9 تشرين الثاني 2021
هل تتمكن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية تغيير معادلات حرب اليمن؟
هل تتمكن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية تغيير معادلات حرب اليمن؟
9 تشرين الثاني 2021
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
المناورات الايرانية.. طائرة مسيّرة انتحارية تدمر هدفها بنجاح
8 تشرين الثاني 2021
معركة مأرب في طريقها للحسم
معركة مأرب في طريقها للحسم
8 تشرين الثاني 2021
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
التطبيع الإماراتيّ - الصهيونيّ على فوهة بركان.. النفط الخليجيّ عنوان أزمة خطيرة!
8 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها