إيران تفرج عن ناقلة النفط الفييتنامية

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن، اليوم الأربعاء، أن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام والتي قال مسؤولون أميركيون إن إيران احتجزتها الشهر الماضي، غادرت إيران ودخلت خليج عُمان.



وقال مسؤول إيراني في بندر عباس لرويترز، إن الناقلة غادرت إيران في وقت متأخر يوم الثلاثاء “بعد تفريغ شحنتها النفطية”، ولم يذكر أي تفاصيل عن الطاقم.



وكشفت بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن، أن السفينة كانت بالقرب من بندر عباس يوم الثلاثاء، لكن تم تسجيل رسوها في وقت مبكر من اليوم الأربعاء قبالة سواحل عُمان والإمارات في خليج عمان. ولم يتم تسجيل أي وجهة للسفينة.



وفي وقت سابق، قال موقع “تانكر تراكرز” إن الحرس الثوري الإيراني أفرج عن ناقلة النفط سوذيس SOTHYS التي استولى عليها وهي في طريقها إلى خليج عمان.



وأكد الموقع أن مسار الناقلة الحالي هو خليج عمان، وتبحر باتجاه الجنوب على الرغم من أن وجهتها السابقة كانت تختلف عن مسارها الحالي.



وقال الحرس الثوري الإيراني قبل أسبوع إنه أحبط محاولة للولايات المتحدة لاحتجاز ناقلة تحمل شحنة من النفط الإيراني في بحر عُمان. ونفت الولايات المتحدة ذلك قائلة إن القوات الإيرانية احتجزت ناقلة ترفع العلم الفيتنامي في أواخر أكتوبر.



