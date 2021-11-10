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الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:37

كازاخستان تدرس إمكانية لقاء وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا

كازاخستان تدرس إمكانية لقاء وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا
وأشار الوزير إلى إمكانية عقد مثل هذا اللقاء خلال المفاوضات بشأن الأزمة في سوريا، المقرر عقدها في مدينة نور سلطان منتصف ديسمبر المقبل.

وأضاف مختار تلوبيردي: "يجري النظر كذلك، في إمكانية عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة، في إطار الاجتماع القادم لعملية أستانا".

عقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى السادس عشر حول سوريا، في يومي 7 و 8 يوليو في نور سلطان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وناقش المشاركون في المفاوضات، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، واحتمالات استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وكذلك تم خلال تلك المفاوضات، بحث تدابير بناء الثقة بما في ذلك تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.
 
مصدر : وكالات
رقم : 962959
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