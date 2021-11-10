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الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 ساعة 14:59

العميد قاآني يلتقي الحلبوسي وقيادات سنية في بغداد

العميد قاآني يلتقي الحلبوسي وقيادات سنية في بغداد
وبحسب المصادر أن العميد قاآني سيتوجه الى منطقه كردستان العراق للاجتماع بالقاده الكرد.

وكان العميد قاآني قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض القيادات السياسية وقادة فصائل المقاومة وبحث معهم موضوع الأمن والهدوء في العراق.

وجاءت زيارة العميد قاآني إلى العراق بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي، الاحد، عندما استهدفت طائرات مسيرة مفخخة منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وفي السياق، أكد مدير مكتب قناة العالم بغداد، أن زيارة قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية إلى العراق، تأتي انطلاقا من حرص الجمهورية الاسلامية الإيرانية على دعم الأمن والاستقرار في العراق.

وأعربت إيران عن إدانتها لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مرجحة وقوف أطراف خارجية وراء الهجوم.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان أصدره، الأحد، أن طهران تدين الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرات مسيرة على مقر إقامة الكاظمي وتؤكد موقفها الثابت في دعم الأمن والاستقرار في العراق، داعيا جميع الأطراف إلى توخي اليقظة لمواجهة المؤامرات الرامية لاستهداف أمن العراق وتنميته.

وتابع: تصب مثل هذه العمليات في مصلحة الأطراف التي انتهكت أمن واستقرار واستقلال العراق ووحدة أراضيه طوال السنوات الـ18 الماضية وسعت إلى تحقيق أهدافها الإقليمية المشؤومة من خلال إنشاء ودعم الجماعات الإرهابية وإثارة الفتن في هذا البلد.
رقم : 962978
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