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الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:13

السفير مسجدي يكشف تفاصيل لقاء العميد قاآني بالاطراف العراقية

السفير مسجدي يكشف تفاصيل لقاء العميد قاآني بالاطراف العراقية
وقال السفير مسجدي إن "العميد قاآني أكد على ضرورة أن تتم الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة في إطار القانون".

وأكد السفير الإيراني لدى بغداد، أن "العميد قاآني وخلال اجتماعاته بالأطراف العراقية دعا الجميع للهدوء والتعاون".

وتابع أن "قائد فيلق القدس العميد قاآني دعا المسؤولين العراقيين لبحث الطعون في الانتخابات والبت بها في إطار القانون، مؤكدا دعم ايران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات وإعلان نتائجها".

وأضاف السفير الإيراني أن "العميد قاآني أكد على ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها مفوضية الانتخابات والمؤسسات الرسمية في العراق".

وفيما يتعلق بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصفى الكاظمي، صرح السفير الإيراني في بغداد لقناة العالم: "ندين بقوة استهداف منزل رئيس وزراء العراق السيد مصطفى الكاظمي".

وقال السفير إيرج مسجدي إن "العميد قاآني أكد بشكل صريح وشفاف وقاطع على معاقبة المتورطين في جريمة محاولة اغتيال الكاظمي، أيا كانوا وفق القانون العراقي".

وأوضح: "لايوجد لدينا اي خط أحمر و اي جهة يثبت تورطها في الهجوم على منزل رئيس الوزراء يتعاقب وفق القضاء العراقي".

وتابع السفير الإيراني: "نؤكد على ضرورة التحقيق في كل ابعاد الجريمة وأن لانستبق الأحداث قبل إعلان نتائج التحقيق".

وقال إن "العميد قاآني أكد على أهمية إجراء تحقيق دقيق في كل الجوانب التقنية للهجوم على منزل رئيس الوزراء".

وبين السفير مسجدي أن "العميد قاآني أكد على معاقبة الجناة وفق القانون بعد إعلان نتائج اللجنة التحقيقية".

وكان العميد قاآني قد وصل إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض الأطراف العراقية.
رقم : 962983
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