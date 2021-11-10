وفي حال سيطرة الجيش واللجان على نقطة الفَلَج الأمنية، تكون قوات حكومة صنعاء قد أحكمت قبضتها على دخول الموادر النفطية والغازية إلى مدينة مأرب، وأمنت مفترق الطرق الرابط بينها وبين حضرموت ومنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، مروراً بمنطقة صافر النفطية في مديرية وادي عَبيدة كبرى مديريات محافظة مأرب مساحة.



هذا وأعلن التحالف العدوان السعودي استهداف منظومة دفاع جوي تتبع القوات المسلحة اليمنية في جبهة ‎مأرب الجنوبية. وفي الساحل الغربي أفاد مصدر عسكري يمني رصد 235 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة خلال الـ24 الماضية.



القوات المتعددة للتحالف العدوان السعودي قصفت مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة بـ143 قذيفة مدفعية، فيما شنت طائرات التحالف الاستطلاعية 12 غارة على مناطق الفازة والجاح و الجبلية جنوب الحُدَيْدَة.