وأوردت صحيفة يديعوت احرانوت عن شواد قوله: إن مواقعنا لم يتم الحفاظ عليها بشكل صحيح لحد الآن ولانولي الاهمية بشكل كاف.



واضاف: لانمتلك الرقابة اللازمة وعلينا القيام بالمزيد من النشاطات بهذا الشأن فيما لاتستجيب الكثير من المؤسسات للتحذيرات الصادرة بهذا الشأن.



وتابع: "اسرائيل" تعاني هذه الايام من طاعون آخر فضلا عن كورونا وهو الطاعون السايبري ونحن نخوض معركة ونشهد ارتفاع الهجمات السايبرية بالتأكيد.



ويشار الى ان الكيان الصهيوني يشهد منذ الأعوام الاخيرة، زيادة في عدد الهجمات السايبرية والتي تعرضت مؤسساته بشكل واسع الى العديد منها خلال الاسابيع الماضية فقط.



