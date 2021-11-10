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الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:01

إيران.. 135 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا

إيران.. 135 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا
وفي بيانها اليومي حول آخر حصيلة تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، أعلنت الصحة عن 7 آلاف و948 إصابة جديدة وفقا لنتائج الفحوصات التي أجريت منذ أمس لغاية اليوم الأربعاء؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في إيران إلى 6 ملايين و12 ألفا و408 شخصا.

كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 5 ملايين و643 ألفا و381 شخصا من مرض كورونا الوبائي على صعيد البلاد؛ لحد الآن.

وعن التطعيم العام ضد جائحة كورونا في إيران، فقد اعلنت وزارة الصحة في بيانها اليوم، أن 55 مليونا و484 ألفا و337 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس الوبائي، مقابل 40 مليونا و829 ألفا و657 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، و314 و105 آخرون حصلوا على الجرعة الثالثة؛ ليبلغ إجمالي عدد الجرعات الموزعة على صعيد البلاد لحد اليوم، 96 مليونا و628 ألفا و99 جرعة.
رقم : 962992
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