حماس: تحرير الأسرى دَين في أعناقنا

قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق



زهراء احمد - خاص اسلام تايمز



زيارة قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني إلى العراق بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هي نقطة التحول الكبيرة التي غيرت المسار في العراق بعد التصعيد الأخير الذي حصل من قبل الاحزاب الرافضة للإنتخابات مع الحكومة العراقية، واتهامها بالتزوير وتغيير النتائج مما جعل جمهور الفتح يلجأ الى الشارع ويصطدم مع قوات الأمن العراقي، مما أدى إلى وقوع ضحايا بين الطرفين الأمر الذي صعد التوتر بين الطرفين تلتها تصريحات من قادة الفتح بمحاكمة رئيس الوزراء وتقديمه للعدالة.



في اليوم التالي كان الحدث الابرز الذي دق ناقوس الخطر في العراق والذي أخذ صدى عالمياً واسعاً وردود أفعال دولية واقليمية، وهو محاولة اغتيال الكاظمي بطائرات مسيرة وجهت أصابع الإتهام فيها إلى أطراف تسعى إلى زعزعة الأمن، واستغلال التوتر الحاصل في الشارع العراقي لإثارة حرب داخلية بين أطراف متنازعة، خصوصاً بعد حالة الانقسام والفجوة واختلاف الرؤى بين الاحزاب السياسية عموماً، وبين البيت الشيعي خصوصاً.

واختلف المحللون والخبراء في رؤيتهم لهذا الخرق الأمني الذي يعتبر الأخطر من نوعه، باعتباره استهدف رأس السلطة التنفيذية فمنهم من وجه أصابع الاتهام إلى الاحزاب السياسية التي خسرت مقاعدها في البرلمان، والتي تخشى أن تفقد دورها السياسي الفاعل، ومنهم من لمّح إلى انها مؤامرة لتجريم وشيطنه الحشد وفصائل المقاومة، وإنّ هناك أيادي خبيثة تسعى لتغيير الخارطة السياسية واعادة إنتاج طبقة سياسية جديدة، تتوجه غرباً وتبتعد عن الشرق ممهدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني .

وفي خضم الأزمة السياسية، جاءت زيارة العميد قاآني التي ساهمت بتبريد الأجواء وطمأنة الأطراف، واعادت الأمور الى نصابها. والذي أكد بعد لقاء الكاظمي رفض القيادة الإيرانية لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها، كما التقى مجموعة من قادة الفصائل وزعماء سياسيين وابلغهم بضرورة التهدئة، وعدم الذهاب باتجاه التصعيد، كما التقى رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم وأوصاه بضرورة بذل الجهود للتهدئة .

وجاءت نتائج الزيارة سريعاً، حيث ساهمت هذه الخطوة بعد يوم واحد بعقد اجتماع مهم في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ضم كلاً من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وقادة الاطار التنسيقي لبحث محاولة اغتيال الكاظمي، أفضى لـ5 نقاط ابرزها، تجريم استهداف الكاظمي والمتظاهرين، فيما دعا لاجتماع وطني لبحث امكانية ايجاد حلول ازمة الانتخابات "المستعصية".

وجاء في البيان الختامي لهذا الاجتماع، أن الاطار التنسيقي يدين جريمة استهداف المتظاهرين واكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها، ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة. كما ورفض البيان وأدان جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء واكمال التحقيق بها ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسوؤلين عنها للقضاء .

واتفق الاطراف المجتمعون على خفض التوتر وايقاف التصعيد الإعلامي من جميع الاطراف، وازالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس، وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي .



الدور الإيراني في العراق مهم وفعال ومؤثر، باعتباره الحليف الابرز واللاعب الإقليمي الاقوى والأكثر تاثيراً في المنطقة. وكانت الجمهورية الإسلامية في كل الازمات التي مرت بالعراق الداعم الأول له، وهي تعرف أهمية العراق الاستراتيجية والاقتصادية والاقليمية، وتدرك أن استقرار الأوضاع في العراق هو جزء لا يتجزأ من استقرار الشرق الأوسط، إضافة إلى ثقة الأطراف والاحزاب السياسية العراقية بالجمهورية الإسلامية والتي تعتبر من إيران عمقاً استراتيجياً مهماً للعراق، وحليفاً يعتمد عليه لذلك فان زيارة قاآني كانت مؤشراً مهماً يطمئن كل الأطراف المتنازعة.وخلال كلمة له عبر الهاتف في مهرجان استقبال الأسير القسامي محمد عبده في كفر نعمة برام الله، أوضح القيادي جبارين أنه عرف القسامي محمد عبده في الأسر بطلاً عنيداً مضحياً.



ونقل القيادي جبارين تحية القادة إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار لأهالي كفر نعمة وأسيرها القسامي المحرر محمد عبده. وقال جبارين:" القسامي عبده مقاوم عنيد وأسد من أسود فلسطين وبلدة كفر نعمة التي جسدت الوحدة الوطنية في استقبال ابنها البطل محمد عبده، والتي كانت دوما حاضرة في مقاومة الاحتلال بكل أطياف شعبنا".



وأضاف:" نقول لأهل كفر نعمة وكل فلسطين أن وحدتنا هي قوتنا لدحر العدو الصهيوني عن أرضنا".



واستقبلت جماهير حاشدة، مساء اليوم الثلاثاء، الأسير القسامي محمد جابر عَبَدَه، في قرية كفر نعمة برام الله بعد عشرين عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال.



وشهدت البلدة كفر نعمة احتفالا حاشدا حضره الآلاف من أبناء القرية وأبناء الضفة الغربية المحتلة، حضروا لاستقبال الأسير عبده.



وتزينت كفر نعمة برايات حركة المقاومة الإسلامية حماس، كما صدحت مكبرات الصوت بأناشيد المقاومة وكتائب القسام، ووسط هتافات تشيد بالمقاومة وتطالب بصفقة تبادل لتحرير الأسرى.



وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير القسامي محمد جابر عَبَدَه، من قرية كفر نعمة برام الله بعد عشرين عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال. وأمضى جابر 20 عاما متواصلات في سجون الاحتلال، منها 6 سنوات من العزل الانفرادي القاتل، و12 سنة من العزل الجماعي في سجن هداريم. وإلى جانب سنوات العزل أمضى 6 سنوات حرم خلالها من زيارة ذويه، وفي عام 2012 توفيت والدته الحاجة (عزيزة)، على حاجز قلنديا بعد عودتها من زيارته.