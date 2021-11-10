شمخاني يؤكد لنظيره الهندي ضرورة الإسراع في التدشين الكامل لميناء جابهار

وقال "علي شمخاني" خلال اللقاء مع نظيره الهندي "آجيت دوفال" على هامش مؤتمر حوار الأمن الإقليمي الذي عقد لنسخته الثالثة في نيودلهي اليوم أن مستوى التعاون الاقتصادي بين طهران ونيودلهي لا يرتقي إلى نوايا قادة البلدين وسجل العلاقات الثنائية اللامع.



ودعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في هذا اللقاء، إلى بذل الجهود القائمة على الآفاق المستقبلية المشتركة لإزالة العراقيل من مسار توسيع هذه العلاقات.



كما نوّه إلى ضرورة التسريع في وتيرة مشروع تفعيل ميناء جابهار الإيراني (جنوب شرق) باعتباره أحد اهم القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي الإيراني والهندي.



وصرح أن طهران ترغب فضلا عن تعاونها الثنائي والإقليمي والدولي مع نيودلهي، في تنمية علاقاتها وفقا للطاقات المتوفرة في المجالات العلمية والفنية وترانزيت السلع مع نيودلهي.



وتطرق الأدميرال شمخاني في هذا اللقاء، إلى التطورات على الساحة الأفغانية وتحركات الغربيين الفوضوية في المنطقة؛ مؤكدا على الدول الإقليمية كافة بمساعدة الشعب الأفغاني والتصدي للعناصر المخلة بامن المنطقة، ومتطلعا إلى مزيد من تعاون البلدين في هذا الخصوص.



إلى ذلك أكد مستشار الأمن القومي الإيراني على توسيع التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولاسيما في المجالات الاقتصادية والأمنية بين الجانبين.



وأسف "دوفال" خلال مباحثاته مع "شمخاني" اليوم، للعلاقات الاقتصادية الذي وصفها "غيرلائقة" بين نيودلهي وطهران؛ مؤكدا على ضرورة رفع العقبات من مسارها.