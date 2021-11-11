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الخميس 11 تشرين الثاني 2021 ساعة 08:55

قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق

زهراء احمد - خاص اسلام تايمز
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
في اليوم التالي كان الحدث الابرز الذي دق ناقوس الخطر في العراق والذي أخذ صدى عالمياً واسعاً وردود أفعال دولية واقليمية، وهو محاولة اغتيال الكاظمي بطائرات مسيرة وجهت أصابع الإتهام فيها إلى أطراف تسعى إلى زعزعة الأمن، واستغلال التوتر الحاصل في الشارع العراقي لإثارة حرب داخلية بين أطراف متنازعة، خصوصاً بعد حالة الانقسام والفجوة واختلاف الرؤى بين الاحزاب السياسية عموماً، وبين البيت الشيعي خصوصاً.

واختلف المحللون والخبراء في رؤيتهم لهذا الخرق الأمني الذي يعتبر الأخطر من نوعه، باعتباره استهدف رأس السلطة التنفيذية فمنهم من وجه أصابع الاتهام إلى الاحزاب السياسية التي خسرت مقاعدها في البرلمان، والتي تخشى أن تفقد دورها السياسي الفاعل، ومنهم من لمّح إلى انها مؤامرة لتجريم وشيطنه الحشد وفصائل المقاومة، وإنّ هناك أيادي خبيثة تسعى لتغيير الخارطة السياسية واعادة إنتاج طبقة سياسية جديدة، تتوجه غرباً وتبتعد عن الشرق ممهدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني . 

وفي خضم الأزمة السياسية، جاءت زيارة العميد قاآني التي ساهمت بتبريد الأجواء وطمأنة الأطراف، واعادت الأمور الى نصابها. والذي أكد بعد لقاء الكاظمي رفض القيادة الإيرانية لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها، كما التقى مجموعة من قادة الفصائل  وزعماء سياسيين وابلغهم بضرورة التهدئة، وعدم الذهاب باتجاه التصعيد، كما التقى رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم وأوصاه بضرورة بذل الجهود للتهدئة .

وجاءت نتائج الزيارة سريعاً، حيث ساهمت هذه الخطوة بعد يوم واحد بعقد اجتماع مهم في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ضم كلاً من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وقادة الاطار التنسيقي لبحث محاولة اغتيال الكاظمي، أفضى لـ5 نقاط ابرزها، تجريم استهداف الكاظمي والمتظاهرين، فيما دعا لاجتماع وطني لبحث امكانية ايجاد حلول ازمة الانتخابات "المستعصية". 

وجاء في البيان الختامي لهذا الاجتماع، أن الاطار التنسيقي يدين  جريمة استهداف المتظاهرين واكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها، ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة.  كما ورفض البيان وأدان جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء واكمال التحقيق بها ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسوؤلين عنها للقضاء .

واتفق الاطراف المجتمعون على خفض التوتر وايقاف التصعيد الإعلامي من جميع الاطراف، وازالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس، وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي .

الدور الإيراني في العراق مهم وفعال ومؤثر، باعتباره الحليف الابرز واللاعب الإقليمي الاقوى والأكثر تاثيراً في المنطقة. وكانت الجمهورية الإسلامية في كل الازمات التي مرت بالعراق الداعم الأول له، وهي تعرف أهمية العراق الاستراتيجية والاقتصادية والاقليمية، وتدرك أن استقرار الأوضاع في العراق هو جزء لا يتجزأ من استقرار الشرق الأوسط، إضافة إلى ثقة الأطراف والاحزاب السياسية العراقية بالجمهورية الإسلامية والتي تعتبر من إيران عمقاً استراتيجياً مهماً للعراق، وحليفاً يعتمد عليه لذلك فان زيارة قاآني كانت مؤشراً مهماً يطمئن كل الأطراف المتنازعة.
رقم : 963084
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