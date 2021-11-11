الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين داخل الاراضي المحتلة

اسلام تايمز (فلسطين) - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء الأربعاء، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، داخل ما تسمى أراضي الـ48 .