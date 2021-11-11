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الخميس 11 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:19
الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين داخل الاراضي المحتلة
وأفادت مصادر محلية لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الأسيرين المحررين راغب عبد المنعم الشلبي، وعز الدين تحسين زيود، والشاب محمد تيسير ملحيس.
مصدر :
وكالات
رقم :
963097
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