مصدر في المخابرات الالمانية في برلين يرد على صحيفة الأخبار

ان المانيا لا تملك اي نشاط أمني غير مشروع في لبنان. وما تنشره بعض الصحف المؤيدة للارهاب متوقع بعد وضع تلك الجهات اللبنانية على قائمة الارهاب الالمانية.



واكد المصدر الالماني بأن بلاده على تواصل رسمي ممتاز عبر سفارتها مع الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تطلب دائما مساعدات من السلطات الالمانية ونحن نستجيب للكثير من طلباتهم.



ورفض المصدر الاجابة على سؤال عما اذا كانت الاستخبارات الالمانية موجودة فعليا في لبنان ام يمثلها الملحق العسكري في السفارة. لكنه نفى نفيا قاطعا ان تكون اي من المنظمات الخيرية الالمانية العاملة في لبنان على علاقة بالمخابرات الالمانية.



وكانت صحيفة الأخبار قد نشرت مقالا لابراهيم الأمين يوم الثامن من الشهر الخالي جاء فيه: آخر الوافدين الجدد، المتطوّع الألماني القذر الذي تقوم سفارته في بيروت، بموافقة الحكومة وإشراف وكالة الاستخبارات الألمانية، بدور علني ضد المقاومة.



ووصلت وقاحة المخربين الألمان إلى اعتمادهم سلوكاً علنياً في تمويل «قوى التغيير الثورية» وتنظيم برامج دعم لتقليديين لم تتمكن «الثورة» من الحلول مكانهم، في صيدا وطرابلس وبعض أحياء بيروت. في السياق نفسه، لم يكن كلام ابراهيم الامين هو الاول الذي يتهم المخابرات الالمانية بعمل تخريبي.



فقد نشر موقع روسي معروف تقريرا جاء فيه: ان المخابرات الالمانية تعمل على تجنيد متهمين تجري محاكمتهم في المانية بتهم ارتكاب جرائم حرب في سورية وهم ممن لجأوا الى المانيا. ثم بعد.مدة من بدء محاكمتهم جرى تركيب اعترافات من قبلهم بحيث يتهمون رموزا سورية بأنها هي من ارتكب جرائم حرب وانهم "المعتقلون في المانيا" هم مجرد ادوات نفذت الاوامر.



ويتابع التقرير الروسي قائلا: ان المخابرات الغربية عامة والالمانية خاصة تعمل على محاولة تجنيد اركان النظام السوري ومت رفض يلاحقونه بالتهم مثل تلك التي جرى فبركتها في المانيا ضد كل مم اللواء ماهر الاسد والعميد حافظ مخلوف واللواء علي المملوك. مع العلم ان هؤلاء لم يقاتلوا احدا الا الارهابيين التابعين لتنظيمي القاعدة وداعش.