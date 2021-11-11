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الخميس 11 تشرين الثاني 2021 ساعة 11:39

حاجي زادة: اذا بدأ الكيان الصهيوني العدوان فسنبيده

حاجي زادة: اذا بدأ الكيان الصهيوني العدوان فسنبيده
وأضاف حاجي زادة في تصريحات له اليوم الخميس على هامش مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد القيادي في حرس الثورة الاسلامية حسن طهرانی مقدم، إن نهاية هذه الحرب هي نهاية هذا الكيان، ولن يرى هذا الكيان الحقبة القادمة، ومن المؤكد أن تاريخ انقراض الكيان سيتقدم.

وشدد قائلا: "الكيان الوحيد في العالم الذي يتحدث عن فرص بقائه و يعقد ندوات لمناقشة مخاوفه بهذا الخصوص هو الكيان الصهيوني.. و من يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم عليه بالزوال و لا يستطيع الحديث عن بلدان اخرى و تهديدها، هذه التهديدات للاستهلاك المحلي في إسرائيل"، ونوه الى ان"المسيرات الايرانية شوكة في عيون الاعداء!"

وتابع، لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها و لذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية و يسعى للحد من قدرات مسيراتنا.. حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري و منعنا من شراء الأسلحة و لم يحققوا اي نتيجة".
رقم : 963120
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