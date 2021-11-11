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الخميس 11 تشرين الثاني 2021 ساعة 13:36

عباس يضع شروطا لتشكيل حكومة وحدة وطنية

عباس يضع شروطا لتشكيل حكومة وحدة وطنية
وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" نقلًا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن هذا أحد أهم الشروط، لكنه أيضاً لن يقبل بالتجاوب مع مساعي واشنطن، إذا لم يكن ذلك ضمن خطة لدفع جهود السلام في المنطقة، موضحاً أن "هناك مساعي أمريكية وعربية كذلك من أجل حكومة تشارك فيها (حماس)، ومردّ ذلك إلى تحقيق هدوء طويل في غزة، رغم أنه ليست هناك آفاق واضحة في الضفة".

وقال المصدر: "إذا أراد الأميركيون التقدم إلى الأمام، فعليهم إعادة فتح القنصلية في القدس كما وعدوا، وتحقيق هدوء شامل وإعادة دفع عملية السلام إلى الأمام".

هذا ولا تعترف فصائل المقاومة (بما فيها حماس) بالكيان الاسرائيلي وترفض بنود اتفاقية اوسلو التي تعترف بدولة الاحتلال، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال وتحرير كامل اراضيه وحق عودة كامل اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم، في حين تدفع أمريكا و دول عربية نحو "حل الدولتين" أي انشاء دولة فلسطينية الى جانب دولة الاحتلال وهو ما يرفضه الكيان الاسرائيلي بالمطلق.

يشار إلى أن الأمريكيين طرحوا قبل أسابيع فكرة حكومة وحدة أولاً، عندما زار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية - الإسرائيلية هادي عمرو، رام الله والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقدم عمرو اقتراحاً لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو حماس أو حكومة تكنوقراط، ورد عباس بأنه يعارض حكومة تكنوقراط، ولن يقبل بوضع تكون فيه حماس جزءاً من الحكومة دون التزامها بالاتفاقيات الموقَّعة مع الاحتلال.

وفي وقت سابق، نشرت قناة (i24) العبرية تقريراً، قالت فيه إن الإدارة الأمريكية تجهّز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية، في حين أن حكومة الاحتلال لم تحدد بعد موقفها من المبادرة.

وبحسب مراقبين "تسعى الإدارة الأمريكية إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية، وخلق حالة من الهدوء في المنطقة من خلال تشكيل هذه الحكومة، كما تسعى واشنطن للتوصل إلى تهدئة في كلتا الجبهتين، غزة والضفة، أمام إسرائيل".
مصدر : وكالات
رقم : 963133
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